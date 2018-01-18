طيران الإمارات توقع صفقة لشراء 36 طائرة A380

الشارقة 24 – وام:



أعلنت طيران الإمارات اليوم الخميس، عن إبرام صفقة جديدة بقيمة 16 مليار دولار "58.7 مليار درهم " لشراء 36 طائرة إيرباص A380 منها 20 طائرة طلبية مؤكدة و16 طائرة حقوق خيار.



وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات بتوقيع مذكرة التفاهم اليوم مع الرئيس التنفيذي لشركة الإيرباص جون ليهي في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات في دبي.



وسوف تبدأ طيران الإمارات في استلام الطلبية الجديدة من طائرات الإيرباص A380 اعتباراً من عام 2020، وتشغل الناقلة حالياً 101 طائرة A380 ولديها طلبية قائمة مكونة من 41 طائرة ومع إضافة الطلبية الجديدة فإن التزام طيران الإمارات نحو برنامج A380 يرتفع الآن إلى 178 طائرة بقيمة 60 مليار دولار "220 مليار درهم ".



ويعمل أسطول طيران الإمارات من طائرات A380 حالياً بمحركات جنرال إلكتريك ورولز رويس وتجري الناقلة في الوقت الراهن تقييماً لاختيار نوع المحركات التي ستشغل طائرات الطلبية الجديدة.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: " لا نفشي سراً إذا قلنا إن طائرة A380 كانت نجاحاً خالصاً لطيران الإمارات فعملاؤنا يحبون السفر على متنها، وقد استطعنا تشغيلها لخدمة العديد من الوجهات ضمن شبكة خطوطنا العالمية لأنها وفرت لنا مرونة تامة من حيث مدى الطيران والسعة المقعدية".