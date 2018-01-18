السيسي في "حكاية وطن": الاحتياطي المصري ارتفع إلى 37 مليار دولار

الشارقة 24 – د ب أ:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر حققت خلال الأربعة أعوام الماضية، ما وصفه، بطفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار عام 2014، وانخفض العجز في الميزان التجاري خلال العامين الماضيين بواقع 20 مليار دولار، كما انخفض معدل البطالة من 13.4% إلى 11.9%، وتراجع عجز الموازنة من 16.7% عام 2013 إلى 10.9% عام 2017.

وأضاف السيسي، أن حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014، بلغت نحو 400 مليار جنيه في مشروعات الإسكان والتشييد والتنمية العمرانية، كما شرعت الحكومة في تنفيذ خطة متكاملة للإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات.

وأشار إلى أنه تم إنجاز 11 ألف مشروع، حيث بلغ حجم الأموال في هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه، مشدداً على أنه يولي اهتماماً بالمشروعات الزراعية والغذائية لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

وجاءت تصريحات السيسي، في إطار فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" الذي تستمر فعاليته لمدة 3 أيام، يتم خلالها مناقشة عدة محاور حول المشروعات القومية والبنية التحتية والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وكذلك السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة.