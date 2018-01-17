في مؤشرات الأربعاء... الأخضر يلون بورصات المنطقة بإغلاقات إيجابية

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة تداولات جلسة يوم الأربعاء، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.48% بدعم قاده قطاع الخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3542.44 نقطة، كما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7539.74 نقطة بأرباح نسبتها 0.11%، بينما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.32% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6603.30 نقطة وسط تراجع في أداء غالبية القطاعات، اما السوق البحرينية فحققت أرباحاً بدعم من قطاعي البنوك والخدمات، حيث ارتفعت بنسبة 0.78% لتقفل عند مستوى 1331.73 نقطة، فيما تراجعت السوق العمانية وسط تراجع في أداء القطاعات إلى مستوى 5031.73 نقطة بخسائر نسبتها 0.16%، وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.10% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2144.79 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

السوق الإقفال التغير دبي 3542.44 0.48% السعودية 7539.74 0.11% الكويت 6603.30 0.32% سالب البحرين 1331.73 0.78% عٌمان 5031.73 %0.16سالب الأردن 2144.79 0.10%

مؤشر سوق دبي يرتفع 0.48%

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الأربعاء، وسط ارتفاع في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3542.44 نقطة بأرباح بلغت بواقع 16.85 نقطة أو ما نسبته 0.48%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 274.8 مليون سهم بقيمة 453.5 مليون درهم نفذت من خلال 3922 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.83% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.47% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.55%.

وسجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.15% وصولاً إلى سعر 0.380 دولار تلاه سهم مجموعة إعمار مولز بنسبة 2.17% وصولاً إلى سعر 2.35 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم تكافل الامارات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.50% وصولاً إلى سعر 1.87 درهم تلاه سهم اكتتاب 3.10% وصولاً إلى سعر 0.407 درهم، واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 85.5 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 79.7 مليون سهم، واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 85.6 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 39.6 مليون درهم.

ارتفاع متواضع للسوق السعودية وسط تباين في أداء القطاعات

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7539.74 نقطة رابحاً بواقع 8.18 نقطة أو ما نسبته 0.11%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 159.9 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 98 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 77 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الإعلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.52% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.57%، في المقابل سجل تجزئة الأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.66% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.00%.

وسجل سعر سهم جازادكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.71% وصولاً إلى سعر 18.02 ريال تلاه سهم تكافل الراجحي بنسبة 3.34% وصولاً إلى سعر 64.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اسمنت الجنوب أعلى نسبة تراجع بواقع 2.39% وصولاً إلى سعر 48.70 ريال تلاه سهم هرفي للأغذية بنسبة 1.62% وصولاً إلى سعر 46.90 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 35.4 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بحجم 26.3 مليون سهم، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 391.7 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 371.9 مليون ريال.

السوق الكويتية تستمر في تراجعها بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وذلك وسط تراجع في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 21.23 نقطة أو ما نسبته 0.32% ليقفل عند مستوى 6603.3 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 117.6 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون دينار نفذت من خلال 4154 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بواقع 10.2 نقطة تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 5.6 نقطة، في المقابل تراجع قطاع صناعية بواقع 24.9 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 7.3 نقطة.

وسجل سعر سهم تمكين نسبة ارتفاع بواقع 15.21% وصولاً إلى سعر 25 فلس تلاه سهم قيوين ا بنسبة 14.12% وصولاً إلى سعر 80 فلس، في المقابل سجل سعر سهم كميفك أعلى نسبة تراجع بواقع 19.83% وصولاً إلى سعر 27.9 فلس تلاه سهم اسمنت أبيض بنسبة 13.39% وصولاً إلى سعر 73.1 فلس، واحتل سهم لوجستيك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.1 مليون سهم تلاه سهم الرابطة بواقع 8 مليون سهم. واحتل سهم خليج ب المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 1.4 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتد صاعدة بدعم ترأسه قطاع البنوك

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بدعم من قطاعي البنوك والخدمات، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1331.73 نقطة رابحا بواقع 10.32 نقطة أو ما نسبته 0.78%، وارتفعت احجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 388.7 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 38.85 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 9.90 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.09% وصولاً إلى سعر 0.124 دينار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 3.33% وصولاً إلى سعر 0.124 دينار. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم عقارات السيف بواقع 371.3 ألف سهم.

السوق العمانية تواصل تراجعها بضغط من قطاعاتها

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وسط تراجع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5031.73 نقطة خاسرا بواقع 8.13 نقطة أو ما نسبته 0.16%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نفذت من خلال 522 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.72% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01%.

وسجل سعر الجزيرة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.55% وصولاً إلى سعر 0.161 ريال تلاه سهم مصانع مسقط للخيوط بنسبة 2.41% إلى سعر 0.085 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 17.50% وصولاً إلى سعر 0.033 ريال تلاه سهم فولتامب للطاقة بنسبة 5.56% وصولاً إلى سعر 0.510 ريال، واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.04 مليون سهم تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 1.02 مليون سهم، واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 203.7 ألف ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 133.1 ألف سهم.

السوق الأردنية ترتفع وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفع مؤشر السوق الاردنية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بنسبة 0.10% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2144.79 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم بقيمة 4 مليون دينار نفذت من خلال 2405 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.17% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.

وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 0.17 دينار تلاه سهم الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.93% وصولاً إلى سعر 0.85 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بنسبة 5.50% وصولاً إلى سعر 1.89 دينار.