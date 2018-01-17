"غرفة الفجيرة" تطلق جائزة أفضل مشروع مبتكر

الشارقة 24 – وام:



أعلنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اليوم الأربعاء، عن إطلاق "جائزة أفضل مشروع مبتكر"، في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة وحرص سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بتنظيم فعاليات متميزة وذات جدوى وطنية وعملية لخروج "شهر الابتكار" و"عام زايد" بأفضل حلة لتنعكسا إيجاباً على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والخيرية وتتحول لبرنامج قابل للتطبيق.



وقال سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة، إن إطلاق الجائزة يأتي من منطلق حرص الغرفة على تعزيز ثقافة الابتكار لدى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وتحفيز ودعم خريجي الجامعات والكليات للدخول إلى سوق الأعمال عبر توفير الخدمات والتدريب والمعلومات وحضانة تلك المشاريع.



وأوضح، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار في المشروعات المبتكرة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وروح التنافس والابتكار لدى رواد الأعمال وطلاب وطالبات الجامعات والكليات ودعم المشاريع المبتكرة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتنشئة جيل يواكب تطلعات المستقبل والخطط الاستراتيجية للدولة.



وقال مدير عام غرفة الفجيرة، إن الجائزة تشترط أن يكون المتقدم من مواطني الدولة والتسجيل فيها واستكمال الإجراءات المطلوبة كافة وأن يسلم المشروع مكتوباُ بصورة واضحة ومفصلة وأن يكون مبتكرا وله جدوى وفائدة اقتصادية وقابلة للتطبيق.