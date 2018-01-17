المنصوري: "فيتو أريبيا" خطوة نوعية لتعزيز قدرات الدولة في مجالات الابتكار

الشارقة 24:

شهدت العاصمة أبوظبي، مساء الثلاثاء، افتتاح المكتب الرسمي للمعهد البلجيكي للبحوث التكنولوجية "فيتو إريبيا"، بحضور كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبارت توميليين وزير الطاقة البلجيكي، إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويشكل افتتاح مكتب رسمي للمعهد البلجيكي في العاصمة أبوظبي، خطوة أساسية لاستكمال جهود التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الخطوات النوعية بين الجانبين لدراسة أنسب الطرق لتعميق التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ومن أبرزها توقيع مذكرة تفاهم تتيح المجال أمام الجهات المختصة بالدولة للدخول في شراكات مثمرة مع المعهد البلجيكي لتسهيل عملية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وبما يخدم التوجهات الاستراتيجية للدولة في هذا المجال.

وقد شمل حفل الافتتاح، الذي عقد في فندق انانتارا بأبوظبي، توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد البلجيكي وشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، كما ضم جدول الحفل عروض تقديمية من خبراء المعهد البلجيكي للبحوث التكنولوجية حول أبرز أنشطة المعهد ومجالات اختصاصاته.

شارك في حفل الافتتاح سعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية ومحمد اليوسفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما شارك من الجانب البلجيكي دومينيك منيور سفيرة المملكة البلجيكية لدى دولة الامارات، وديرك فرانسير المدير التنفيذي للمعهد البلجيكي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين وممثلين من جهات حكومية وأكاديمية ومن القطاع الخاص.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن المعهد البلجيكي للبحوث التكنولوجية يشكل أحد أهم مراكز البحوث المعنية بمجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في أوروبا، وافتتاح مكتب رسمي له بالدولة سيسهم بشكل فعال في إقامة شراكات مع العديد من الجهات المعنية بمجالات البحوث والتكنولوجيا على الصعيد الحكومي والأكاديمي وأيضاً القطاع الخاص، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات الدولة لتطوير بيئة حاضنة للابتكار والبحوث العلمية.

وتابع المنصوري أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحركات الإيجابية من الجانبين عبر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المتبادلة، أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار يسهم في تحقيق تعاون بناء وخلق شراكات تحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين وتخدم الأهداف التنموية للدولة.

وأوضح أن المعهد يمتلك خبرة وقدرات بحثية وتكنولوجيا في عدد من القطاعات التي تحظى بأولوية على الأجندة التنموية للدولة، من أبرزها قطاعات الصحة والبيئة والطاقة المتجددة والنظيفة وأيضاً تقنيات وحلول المدن الذكية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الشراكات النوعية مع القطاعين العام والخاص، بما يعزز من الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة وتسهيل نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة والتوسع في أنشطة البحث والتطوير بما يدعم القدرات الابتكارية للجهات المعنية بتلك المجالات داخل الدولة.

وأضاف المنصوري أن الشركات القائمة على الابتكار، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، ستحظى باستفادة واسعة من الجهود الحكومية الراهنة لتطوير أطر الشراكة والتعاون مع المعهد البلجيكي، إذ أن تطوير بيئة حاضنة للبحوث والتقنيات التكنولوجية يساعد تلك الشركات لتطبيق التقنيات المبتكرة وتوفير الحلول للقضايا التشغيلية اليومية المتعلقة بعملية الإنتاج والجوانب البيئية، وهو ما سينعكس إيجابا على تعزيز قدرتها على النمو والمنافسة.