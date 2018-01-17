بدء الاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

بالتعاون مع وزارة المالية في الدولة، بدأت، الأربعاء، أعمال الاجتماع السنوي الثالث لوكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي والتي ينظمها صندوق النقد العربي.

يشارك في الاجتماع - الذي يستمر يومين في فندق سوفتيل أبوظبي – عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي ووكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.

وأشار معالي الحميدي - في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية - إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية خلال هذه المرحلة والدور الكبير للسياسات المالية في هذا الشأن، مثنياً على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدول العربية وضرورة مواصلتها.