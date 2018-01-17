محمد العبار يشيد بجهود الشارقة في تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات

الشارقة 24:

أكد سعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز" ونائب رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة للتطوير"، أن صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، باتت قطاعاً اقتصادياً رئيسياً يسهم في تنشيط العديد من القطاعات الحيوية، ويجذب عدداً كبيراً من التجار، والمستثمرين، ورجال الأعمال، والمهنيين، لتأسيس وتوسيع أعمالهم في الدولة والانطلاق منها نحو دول العالم.

جاء ذلك خلال زيارته أمس الثلاثاء، معرض الأعمال المعدنية "ستيل فاب الشرق الأوسط 2018"، الذي يسدل الستار عليه مساء غد الخميس، في مركز إكسبو الشارقة، وذلك بحضور سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي للعمليات في "شروق".

وأشاد محمد العبار بحسن تنظيم المعرض الذي يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية من 43 دولة من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذا الحضور الضخم للشركات الرائدة في المعرض، يؤكد على مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات في مجال صناعة الحديد والصلب، سواء للاستخدام المحلي في مشاريع البنية التحتية والتطوير والعقاري أو لتصديره إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأعرب العبار عن ثقته بأن خطى التنمية المتسارعة في دولة الإمارات، وما توفره من فرص مجزية في مختلف القطاعات التي تعتمد على الحديد والصلب، يبشر بمستقبل مشرق للشركات العاملة في هذا المجال، التي ستظل الإمارات وجهتها الأولى لعرض أحدث ابتكاراتها، ومعداتها، وتقنياتها، بما يتيح تنفيذ مشاريع على درجة عالية من التميز، تعزز وتدعم تنافسية الدولة وريادتها الاقتصادية والعمرانية.



من جهته، قال سعادة سيف المدفع: "إن مركز إكسبو الشارقة يرحب دائماً بزيارات رجال الأعمال الراغبين بالتعرف على الفرص المجزية في المعارض والمؤتمرات التي ينظمها، انطلاقاً من حرصه على تعزيز مكانة إمارة الشارقة، الثقافية والتجارية والصناعية والاقتصادية، وتمكين المؤسسات والشركات من المساهمة الفاعلة في تنويع مصادر الدخل الإجمالي للإمارة للمحافظة على قوة واستقرار اقتصادها".



وأكد المدفع أن المركز يتضمن العديد من المرافق والقاعات التي يمكن تجهيزها لاستضافة أهم وأكبر الأحداث، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة، والمهرجانات والفعاليات المحلية العامة، كما يقدم العديد من الميزات والتسهيلات لرواد الأعمال المواطنين، دعماً لهم، وتحفيزاً لإسهاماتهم في التنمية بمجالاتها كافة، مرحباً بالتعاون مع "إيجل هيلز" في تنظيم أية فعاليات تخدم نشاط الشركة في قطاع التطوير العقاري.



واطلع محمد العبار في ختام جولته بمعرض "ستيل فاب 2018" على عدد من المرافق الخاصة بمركز إكسبو الشارقة، وتعرف على الإمكانيات التنظيمية واللوجستية التي يوفرها المركز سواء للشركات العارضة أو للزوار، مثمناً دور إكسبو الشارقة في إقامة العديد من المعارض الناجحة واستضافة المؤتمرات المتخصصة، بما يدعم سياحة الأعمال ويخدم قطاعات واسعة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.