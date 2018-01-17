انخفض المؤشر بنسبة 0.4 %

المؤشر نيكي يهبط مع تراجع قطاعي التعدين والنفط

  • الأربعاء 17, يناير 2018 في 11:40 ص
  • لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو
    لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو
شهد المؤشر نيكي للأسهم اليابانية انخفاضاً، الأربعاء، مع هبوط أسهم التعدين والنفط والشحن، في حين تراجعت الأسهم المرتبطة بعملة البتكوين.
الشارقة 24 - رويترز:
 
تراجع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية، الأربعاء، مع انخفاض أسهم التعدين والنفط والشحن، في حين تراجعت الأسهم المرتبطة بعملة البتكوين بعد أن واصلت قيمة العملة الرقمية انخفاضها الحاد بفعل مخاوف من تشديد القواعد التنظيمية.
 
وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.4 % إلى 23868.34 نقطة. وتراجعت قطاعات التعدين والنفط والشحن لتخسر مكاسب حققتها في الآونة الأخيرة إذ تراجعت مؤشراتها 1.3 % و 2.8 % و1.1 % على الترتيب.
 
وانخفضت أسهم إنبكس كورب 1.2 % وشوا شل سيكيو 2.6 % وميتسوي أو.إس.كيه لاينز 1.2 %. 
 
وواصلت بتكوين انخفاضها الحاد الذي سجلته في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتهبط ما يزيد على 7% اليوم.