المؤشر نيكي يهبط مع تراجع قطاعي التعدين والنفط

الشارقة 24 - رويترز:

تراجع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية، الأربعاء، مع انخفاض أسهم التعدين والنفط والشحن، في حين تراجعت الأسهم المرتبطة بعملة البتكوين بعد أن واصلت قيمة العملة الرقمية انخفاضها الحاد بفعل مخاوف من تشديد القواعد التنظيمية.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.4 % إلى 23868.34 نقطة. وتراجعت قطاعات التعدين والنفط والشحن لتخسر مكاسب حققتها في الآونة الأخيرة إذ تراجعت مؤشراتها 1.3 % و 2.8 % و1.1 % على الترتيب.

وانخفضت أسهم إنبكس كورب 1.2 % وشوا شل سيكيو 2.6 % وميتسوي أو.إس.كيه لاينز 1.2 %.

وواصلت بتكوين انخفاضها الحاد الذي سجلته في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتهبط ما يزيد على 7% اليوم.