محمد العبار: الشارقة تشهد طفرة اقتصادية لافتة

الشارقة 24 - وام:



قال سعادة محمد علي العبار رئيس شركة "إيجل هيلز" نائب رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة للتطوير" إن إمارة الشارقة تشهد طفرة اقتصادية لافتة ما دفعنا في شركة "أعمار" الشركة الأم لـ"إيجل هيلز" لاستغلال هذه الفرصة الذهبية لإطلاق هذه المشاريع المميزة حيث لقينا ترحيباً كبيراً من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والجهات المعنية بالإمارة.



جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش إطلاق إمارة الشارقة، الثلاثاء، ثلاثة مشاريع تطويرية في الشارقة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار درهم عبر شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وشركة "إيجل هيلز".



وأضاف أن الشركة استوحت تصاميم المشاريع الجديدة من البيئة التي تتميز بها إمارة الشارقة كما حرصت على إضافة لمسات عربية ثقافية تبرز الهوية التي تتميز بها الإمارة، لافتا إلى أن مشروع جزيرة "مريم" الواقعة في بحيرة الممزر والتي تبلغ تكاليف إنشائها 2.4 مليار درهم عبارة عن مدينة متكاملة تم تصميمها لتكون مدينة مصغرة ضمن مدينة الشارقة، أما مشروع "واجهة كلباء" فهو أحد أبرز مشاريع التجزئة في المنطقة الشرقية وتصل مساحة المناطق المخصصة للبناء فيه إلى نحو 17 ألف متر مربع فيما تبلغ المساحة المتاحة للتأجير منها 11.2 ألف متر مربع وتبلغ كلفة تطويره 160 مليون درهم ويعتبر المرحلة الأولى لمشروع متكامل يستهدف تطوير المنطقة المحيطة بأكملها وفقاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الساعية إلى تطوير كافة مدن إمارة الشارقة.



"قصر الخان"



من جانبه، قال سعادة مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" إننا حافظنا في مشروع "قصر الخان" على أصالة منطقة الخان باعتبارها منطقة تراثية قديمة، مشيرا إلى أن المشروع هو أول منتجع فاخر من فئة الخمس نجوم مع واجهة مائية وسط مدينة الشارقة وتم إسناد إدارته للشركة العالمية "ذا أدريس" حيث يمتد على طول ساحل المدينة في منطقة الخان المطل على الخليج العربي وتبلغ مساحة المشروع 66.2 ألف متر مربع وتصل كلفته الإجمالية إلى 120 مليون درهم وهو يضم 87 وحدة فندقية متنوعة، مؤكدا أن إمارة الشارقة ترحب بكافة المستثمرين للاستثمار في هذه المشاريع التي من شأنها أن تخلق بيئة استثمارية محفزة.