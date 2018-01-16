الأخضر والأحمر يتقاسمان السيطرة على مؤشرات أسواق المنطقة الثلاثاء

الشارقة 24:



تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.85% بدعم قاده قطاع العقارات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3525.59 نقطة، كما ارتفعت سوق السعودية وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها لمستوى 7531.56 نقطة بأرباح نسبتها 0.65%، بينما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.03% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6624.53 نقطة وسط تراجع في أداء القطاعات، اما السوق البحرينية فحققت تراجعاً بضغط من قطاعي الاستثمار والبنوك، حيث تراجعت بنسبة 0.20% لتقفل عند مستوى 1321.40 نقطة، فيما تراجعت السوق العمانية وسط تراجع في أداء القطاعات إلى مستوى 5039.86 نقطة بخسائر نسبتها 0.58%، وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.48% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2142.6 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

السوق الإقفال التغير دبي 3525.59 0.85 % السعودية 7531.56 0.65 % الكويت 6624.53 0.03 % سالب البحرين 1321.40 0.20% سالب عٌمان 5039.86 % 0.58سالب الأردن 2142.60 0.48%

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الثلاثاء، وسط ارتفاع في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تباين قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3525.59 نقطة بأرباح بلغت بواقع 29.78 نقطة أو ما نسبته 0.85%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 234.5 مليون سهم بقيمة 452.7 مليون درهم نفذت من خلال 4290 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 10 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.41% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.90% واستقر قطاع الاتصالات وقطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.95% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.82%.



وسجل سعر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.77% وصولاً إلى سعر 2.02 درهم تلاه سهم ديبا بنسبة 13.65% وصولاً إلى سعر 0.358 دولار، واحتل سهم وسجل سعر سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67% وصولاً إلى سعر 1.40 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية 6.02% وصولاً إلى سعر 0.375 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 83.7 مليون سهم تلاه سهم دريك أند سكيل انترناشيونال بواقع 48.6 مليون سهم. واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 31.4 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 23.9 مليون درهم.



مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.65% في جلسة منتصف الأسبوع



ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7531.56 نقطة رابحا بواقع 48.33 نقطة أو ما نسبته 0.65%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 182.8 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 95 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 74 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات، وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع إنتاج الأغذية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.30% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.80%، في المقابل سجل قطاع الطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.29% تلاه قطاع الاستثمار والتطوير بنسبة 1.28%.



وسجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.85% وصولاً إلى سعر 14.06 ريال تلاه سهم بوبا العربية بنسبة 4.27% وصولاً إلى سعر 94.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة تراجع بواقع 4.45% وصولاً إلى سعر 20.42 ريال تلاه سهم سافكو بنسبة 2.74% وصولاً إلى سعر 68.20 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 36.6 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بحجم 31.7 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 476.8 مليون ريال تلاه سهم بواقع 405.8 مليون ريال.



محطة حمراء في السوق الكويتية بضغط من غالبية قطاعاتها



تراجعت السوق الكويتية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وذلك وسط تراجع في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.07 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 6624.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 140.6 مليون سهم بقيمة 14.7 مليون دينار نفذت من خلال 4835 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات مالية بواقع 4.8 نقطة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بواقع 4.1 نقطة، في المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بواقع 15.2 نقطة تلاه قطاع صناعية بواقع 6.4 نقطة.



وسجل سعر سهم كميفك نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 34.8 فلس تلاه سهم تمكين بنسبة 19.89% وصولاً إلى سعر 21.7 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 34.8 فلس تلاه سهم تمكين بنسبة 19.89% وصولاً إلى سعر 27.1 فلس، واحتل سهم لوجستيك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27 مليون سهم تلاه سهم المستثمرون بواقع 11.5 مليون سهم، واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليون دينار تلاه سهم لوجستيك بواقع 1.7 مليون دينار.



تراجع السوق البحرينية بضغط من قطاعي الاستثمار والبنوك



تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1321.40 نقطة خاسراً بواقع 2.70 نقطة أو ما نسبته 0.20%، وانخفضت احجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 502.2 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 4.43 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 3.00 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.99 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.



سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.60% وصولاً إلى سعر 0.115 دينار تلاه سهم ركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بواقع 3.33% وصولاً إلى سعر 1.550 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.44% وصولاً إلى سعر 0.400 دولار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.59% وصولاً إلى سعر 0.620 دينار، واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم تلاه سهم عقارات السيف بواقع 512.6 ألف سهم.



تراجع السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها



تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وسط تراجع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5039.86 نقطة خاسراً بواقع 29.39 نقطة أو ما نسبته 0.58%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نفذت من خلال 327 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.58% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.57% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.16%.



وسجل سعر بنك العز الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.97% وصولاً إلى سعر 0.071 ريال تلاه سهم الغاز الوطنية بنسبة 3.45% إلى سعر 0.300 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية لكيماويات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 0.234 ريال تلاه سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 0.080 ريال، واحتل سهم بنك العز الاسلامي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.9 مليون سهم تلاه سهم الجزيرة للخدمات بواقع 2.3 مليون سهم، واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 404.6 ألف ريال تلاه سهم الجزيرة للخدمات بواقع 363.9 ألف سهم.



السوق الأردنية تواصل حصد الأرباح بدعم من قطاعي الخدمات والمال



ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بنسبة 0.48% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2142.6 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون دينار نفذت من خلال 2321 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.16% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.36%.



وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 6.66% وصولاً إلى سعر 0.16 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم الشرق العربي للتأمين بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.95 دينار.