المدفع يفتتح منتدى المصنّعين.. ويطلق "جائزة الشرق الأوسط 2019"

الشارقة 24:

أكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، الحرص على تطوير فعاليات معرض "ستيل فاب الشرق الأوسط" بوتيرة مستمرة، وتعزيز دوره كأحد أبرز الأحداث العالمية المتخصصة بصناعة الحديد والصلب، ومضاعفة أهميته كمنصة إقليمية ودولية رائدة للتعرف على أحدث تقنيات وابتكارات سوق الأعمال المعدنية.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح "منتدى ستيل فاب للمصنعين" الذي يُقام على هامش الدورة الرابعة عشرة من معرض الأعمال المعدنية "ستيل فاب الشرق الأوسط 2018" الذي انطلقت فعالياته أمس الإثنين في إكسبو، بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية من 43 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن المدفع عن إطلاق "جائزة ستيل فاب - الشرق الأوسط للمصنعين 2019" الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، موضحاً أن هذه الجائزة ستمنح لمصنّعي الحديد والصلب تقديراً لجهودهم في تبني أفضل الممارسات وسعيهم لتطوير متطلبات التصنيع الحديثة، وفق تصنيفات عدة تشمل اللحام والقطع والمعالجة بالآلات و"الصفائح المعدنية و"تصنيع الصلب الهيكلي وصناعة الأنابيب، بالإضافة إلى العمليات والأمان والبيئة والدعم الإعلامي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

وقال المدفع إن "ملتقى ستيل فاب للمصنعين" هو مبادرة جديدة أطلقها مركز اكسبو تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في إطار سعي المركز لتنشيط صناعة الحديد والصلب في الدولة والمنطقة، بما يخدم ويدعم مختلف القطاعات المرتبطة بها وفي طليعتها النفط والغاز والبناء والتشييد ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المجالات، من خلال جمع المصنعين الفاعلين في مجال الأعمال المعدنية من مختلف مناطق العالم إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الدولية المهنية وأصحاب المصالح تحت سقف هذا الحدث، بما يسهم في تسهيل وتفعيل النقاشات البنّاءة التي تساعد المهتمين في اختيار أفضل المنتجات والبرامج والحلول المرتبطة بصناعة الحديد والصلب.

واعتبر الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو، أن معرض "ستيل فاب" تطور على مدى دوراته السابقة بدعم من حكومة الشارقة، والقائمين على هذه الصناعة وبتعاون مع أبرز المصنعين العالميين، معرباً عن أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على دعمها اللامحدود وتوجيهاتها السديدة التي أثمرت عن تبوء "ستيل فاب" هذه المكانة المرموقة على خارطة المعارض المتخصصة، وتعزيز أهميته بالنسبة لشريحة واسعة من المهتمين على المستوى الإقليمي، مثمناً دور غرفة تجارة وصناعة الشارقة المحوري في هذا الإطار.

وأشار المدفع إلى أن العضوية في "منتدى ستيل فاب للمصنعين" ستكون مفتوحة لجميع المصنعين في منطقة الشرق الأوسط، وأن مركز اكسبو سيعمل على تخصيص مساحة أكبر للملتقى في الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن أهداف المنتدى تتمثل في تسهيل اجتماعات الأعضاء بوتيرة ربع أو نصف سنوية لتشجيع الحوارات العلمية والنقاشات المهنية فيما بينهم، للمساهمة في تحسين الممارسات والأساليب المعتمدة في صناعات الحديد والصلب، وتسهيل قياس الصناعات الوطنية ورفع مستواها، وتحليل المؤشرات العالمية وتقديمها للأعضاء وإدخال أحدث التقنيات لزيادة كفاءة التصنيع للأعضاء.

وشهد اليوم الأول من المنتدى ندوة علمية متخصصة، قدّمها الأستاذ همام الفقير مدير شركة "سالفاغنيني الشرق الأوسط" بعنوان "صناعة 4.0"، تحدث فيها عن تطورات صناعة الحديد الصلب في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي أدى إلى ترابط كافة الأجهزة في العالم واتصالها بعضها ببعض عن طريق شبكة رقمية واسعة على نطاق العالم، متوقعاً أن تؤدي الثورة الصناعية الرابعة في مجال الصناعات التحويلية إلى تحقيق تقدم واسع في مجال صناعة الآلات وسوف تطبق من خلال تبادل البيانات عن طريق الأنظمة السيبرانية المادية والروبوتات والبيانات الكبيرة، بالإضافة إلى التقنيات الصناعية المستقلة التي تعزز الصناعات الذكية والابتكارات الجديدة في عالم التكنولوجيا.

ويستمر معرض ومنتدى ستيل فاب الذي يعتبر الحدث التجاري الأضخم من نوعه في مجال صناعة المعادن والصلب على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لغاية 18 الجاري، ويقام على مساحة 24 ألف متر مربع، حيث يشهد مشاركة عدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الصلب واللحام والمعادن من أبرزها ألمانيا وإيطاليا وتركيا وتايوان والهند والصين والإمارات، بالإضافة إلى "معرض إيسن لقص ولحام المعادن" العالمي الذي تنظمه شركة "ميسي إيسن" الألمانية، ومعرض "شويسن وشنايدن" الذي يعد واحداً من أكبر التجمعات الأوروبية للحام والقطع والتشطيب، ورابطة "إيتا" التي تُعتبر إحدى أضخم الجمعيات العالمية المتخصصة في صناعة الأنابيب وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ويتضمن المعرض عدداً من الفعاليات التي تهم شريحة واسعة من المهتمين والعاملين في مجال الحديد والصلب والقص واللحام، من بينها 13 ندوة تطبيقية وتقنية تتضمن تجارب حية لأحدث الابتكارات التكنولوجية في صناعة المعادن والصلب، وتستقبل زوارها من العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الخامسة مساءً ثاني وثالث أيام المعرض، حيث تتضمن عروضاً تقديمية عن أحدث المنتجات من خلال جلسات تفاعلية.