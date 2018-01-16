الذهب يواصل الصعود بفضل تراجع الدولار

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتظل قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة مدعومة بتراجع الدولار إلى أدنى سعر فيما يقرب من ثلاث سنوات.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1340.98 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أقوى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند 1344.44 دولارًا أمس الإثنين.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1340.80 دولارًا للأوقية.

وقال محللون إن الصعود في أسعار الذهب تأتي بفعل ارتفاع توقعات التضخم وتراجع حاد في الدولار.

وتراجع البلاديوم 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1123.10 دولارات للأوقية، بعد أن سجل يوم الإثنين أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1138 دولارًا.

يشهد المعدن موجة صعود مستدام بفعل ما يقول المحللون إنه الطلب المرتفع من صناعة السيارات وسط نقص في المعروض.

ونزلت الفضة 0.6% إلى 17.24 دولارًا للأوقية، كان المعدن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 17.42 دولارًا يوم الإثنين.