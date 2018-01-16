"الاقتصاد" تصدر قراءة عن تقرير مراجعة السياسات التجارية لبوليفيا

الشارقة 24:

أصدرت إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد، قراءة عن تقرير مراجعة السياسات التجارية لبوليفيا، والذي صدر مؤخراً عن سكرتارية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية "WTO "، كسلسلة دورية من التقارير عن الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، تصدر كل 4 أعوام بمؤشرات عالية من الاستقلالية والحيادية، والتي تتضمن تحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى تلك الدول، وبيئتها الاقتصادية، والنظم والسياسات التجارية المطبقة، وأيضاً الممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على تدفق وانسيابية الصادرات والواردات والبيئة الاستثمارية، وتوجهات التحرير وانفتاح الأسواق، وبرامج الخصخصة وتحليل القطاعات الاقتصادية.

وذلك في إطار رصد الوزارة لتطور المجريات والسياسات التجارية للدول الشريكة تجاريا ً مع الإمارات، بما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز وعي كافة كيانات الأعمال في دولة الإمارات بالتطورات على خارطة قدرات الدول التجارية، ومراكمة قدرات المؤسسات الاستثمارية ويضمن اتخاذ القرارات التجارية الصائبة.