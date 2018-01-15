"عمومية البنك العربي المتحد" تقر زيادة رأس المال المصدر

الشارقة 24:



عقد "البنك العربي المتحد" الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقراً له اجتماع جمعيته العمومية الإثنين في "منتجع كورال بيتش" برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس الإدارة، حيث تمت المصادقة على تفويض مجلس إدارة البنك في إتمام عملية زيادة رأس مال البنك المصدر .



وتولى "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إدارة فعالية الاجتماع بموجب اتفاقية تقديم خدمات أمين السجل الموقعة بين الجانبين بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي كل من هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية لحكومة الشارقة وشركة التميمي ومشاركوه وبنك الإمارات دبي الوطني والمدققين الخارجيين "السادة بي دبل يو سي" وأعضاء الإدارة العليا للبنك.



وقد وافق المساهمون على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك المصدر والبالغ ‏‎1.375.033.766 درهم ضمن حدود قيمة رأس المال المصرح به والبالغ ‏‎2.750.067.532 درهم أي زيادة رأسمال البنك ‏بقيمة ‎‏ [687.516.883]‎‏ درهم بحيث يصبح رأسمال البنك المصدر [2.062.550.649] درهم من خلال إصدار [687.516.883] سهم جديد بقيمة 1 درهم للسهم الواحد شريطة أن تتقيد مبالغ هذه الإصدارات بجميع القوانين المعمول بها ومتطلبات أي سلطة مختصة.



وقال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة "البنك العربي المتحد" لقد أبدى المساهمون في "البنك العربي المتحد" مرة أخرى دعمهم الثابت لقراراتنا ونحن مسرورون بحضور معظمهم لفعاليات اجتماع اليوم ولطالما برهن البنك عبر تاريخه على مرونته العالية في التكيف مع مختلف الظروف حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذناها خلال اجتماع اليوم في تعزيز قدرته على تحقيق عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين و دفع مسيرة الاقتصاد الإماراتي قدماً.