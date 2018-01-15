21 مليار دولار لبرنامج حوافز لدعم الاستثمار في تركيا

الشارقة 24 – رويترز:





قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي لرويترز إن من المرجح أن تعلن الحكومة التركية الشهر الجاري برنامج حوافز لدعم الاستثمار في 20 مشروعاً في عدة مجالات من الرعاية الصحية إلى الطاقة تتجاوز قيمتها الإجمالية 80 مليار ليرة "21 مليار دولار".

وأضاف الوزير في مقابلة أن المشروعات جرى اختيارها من سبعة قطاعات تعتمد فيها تركيا على الواردات بشكل كبير، وقال إن من المتوقع أن تتراجع قيمة الواردات بين ستة وسبعة مليارات دولار سنوياً حين تُستكمل تلك المشروعات.

وقال في المقابلة التي أجريت مساء الجمعة "نحتاج إلى نظام حوافز حسب المشروع لتأسيس شركاتنا العملاقة في القطاعات التي تحتاج فيها لنقل تكنولوجيا وتظهر عجزاً في المعاملات الجارية".

وتشمل حوافز الاستثمار الإعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الشركات لمدة عشر سنوات فضلاً عن دعم حكومي لأقساط التأمين على العاملين وتمويل أسعار الفائدة.