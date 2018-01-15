في مؤشرات الإثنين.. الأخضر يلون بورصات المنطقة بإغلاقات إيجابية

فيما تراجعت السوق العمانية وسط تراجع في أداء القطاعات إلى مستوى 5069.25 نقطة بخسائر نسبتها 0.40%. وأخيرا ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.35% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2132.27 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

أما السوق البحرينية فحققت أرباحاً بدعم من قطاعي البنوك والصناعة، حيث ارتفعت بنسبة 0.37% لتقفل عند مستوى 1324.28 نقطة.

بينما ارتفعت سوق السعودية وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها لمستوى 7483.23 نقطة بأرباح نسبتها 0.59%. كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.30% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6626.6 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة يوم الإثنين، باستثناء سوق دبي وسوق عمان، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.49% بضغط قاده قطاع الخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3495.81 نقطة.

تراجع شبه جماعي لقطاعات سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الإثنين وسط تراجع في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3495.81 نقطة بخسائر بلغت بواقع 17.17 نقطة أو ما نسبته 0.49%، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 240.6 مليون سهم بقيمة 359.9 مليون درهم نفذت من خلال 3985 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 21 شركة واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.09% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.62% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.83%.

وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر .339 دولار تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.63% وصولاً إلى سعر 1.95 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 1.08 درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة 2.80% وصولاً إلى سعر 1.39 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 68.2 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 44.6 مليون سهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 65.5 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 29.7 مليون درهم.

ارتفاع السوق السعودية بدعم ترأسه قطاع الإعلام

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الإثنين وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7483.23 نقطة رابحا بواقع 43.59 نقطة أو ما نسبته 0.59%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 188.8 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 99 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 73 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الإعلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.54% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.95%، في المقابل سجل قطاع إدارة وتطوير العقارات أعلى نسبة تراجع بواقع 0.21% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.10%.

وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 65.80 ريال تلاه سهم بترو رابغ بنسبة 9.12% وصولاً إلى سعر 20.82 ريال، في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.35% وصولاً إلى سعر 10.98 ريال تلاه سهم البلاد بنسبة 2.39% وصولاً إلى سعر 22.06 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 52.1 مليون سهم بقيمة 588.8 مليون ريال. واحتل سهم الانماء المركز الثاني بحجم بواقع 16.9 مليون سهم واحتل سابك المركز الثاني بقيمة التداولات بواقع 405.8 مليون ريال.

السوق الكويتية تستمر في سلسلة ارتفاعاًتها

ارتفعت السوق الكويتية بشكل جيد في تعاملات جلسة يوم الإثنين، وذلك وسط ارتفاع في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 19.66 نقطة أو ما نسبته 0.30% ليقفل عند مستوى 6626.6 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 155 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار نفذت من خلال 5263 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بواقع 18.6 نقطة تلاه قطاع بنوك بواقع 6.6 نقطة، في المقابل تراجع قطاع السوق الموازي بواقع 10.1 نقطة تلاه قطاع سلع استهلاكية بواقع 8.5 نقطة.

وسجل سعر سهم الرابطة نسبة ارتفاع بواقع 19.89% وصولاً إلى سعر 90.4 فلس تلاه سهم ك تلفزيوني بنسبة 19.57% وصولاً إلى سعر 22 فلس، في المقابل سجل سعر سهم عمار أعلى نسبة تراجع بواقع 19.81% وصولاً إلى سعر 42.5 فلس تلاه سهم تمكين بنسبة 11.71% وصولاً إلى سعر 18.1 فلس. واحتل سهم لوجستيك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.9 مليون سهم تلاه سهم الاثمار بواقع 21.2 مليون سهم. واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.4 مليون دينار تلاه سهم لوجستيك بواقع 1.6 مليون دينار.

السوق البحرينية تواصل حصد أرباحها بدعم من "البنوك والصناعة"

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الإثنين، بدعم من قطاعي البنوك والصناعة، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1324.28 نقطة رابحا بواقع 4.88 نقطة أو ما نسبته 0.37%، وارتفعت احجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 798.1 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 19.64 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 6.41 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

سجل سعر سهم شركة الإثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 0.170 دولار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 2.61% وصولاً إلى سعر 0.118 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم زين البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.56% وصولاً إلى سعر 0.085 دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.48% وصولاً إلى سعر 0.111 دينار. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 مليون سهم تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 1 مليون سهم.

تراجع السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الإثنين، وسط تراجع في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5069.25 نقطة رابحا بواقع 20.22 نقطة أو ما نسبته 0.40%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 738 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.57% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.20% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08%.

وسجل سعر النهضة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.43% وصولاً إلى سعر 0.295 ريال تلاه سهم مدينة مسقط للتحلية بنسبة 1.25% إلى سعر 0.162 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 6.60% وصولاً إلى سعر 0.099 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بنسبة 6.41% وصولاً إلى سعر 0.073 ريال. واحتل سهم الأسماك العمانية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.9 مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 3.6 مليون سهم. واحتل الأسماك العمانية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 564.3 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 428.9 ألف سهم.

أرباح في السوق الأردنية وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الإثنين بنسبة 0.35% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2132.27 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 3.3 مليون دينار نفذت من خلال 2210 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.41% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.40%.

وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.83% وصولاً إلى سعر 1.13 دينار تلاه سهم الدولية للاستثمارات الطبية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.76 دينار.