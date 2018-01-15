"غرفة الشارقة" توقع على وثيقة الالتزام بمراعاة السن

الشارقة 24:

وقع سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة على وثيقة الالتزام بمراعاة السن، التي تعد أحد مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن التابعة للجنة العليا لمتابعة انضمام الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، وذلك الأحد في المبنى الرئيسي للغرفة، بحضور منى سلطان بن هزيم السويدي، مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، وأسماء الخضري مديرة المكتب التنفيذي للجنة العليا لمتابعة عضوية الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

وأكد سعادته أن توقيع الغرفة على الوثيقة يأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في أن تكون إمارة الشارقة بيئة مثالية للقاطنين فيها، ومراعية للسن، وتتميز بأفضل الخدمات والبرامج والبنى التحتية التي تحقق رفاهية ساكنيها، كما أوضح أن التوقيع على الوثيقة يأتي من منطلق تلاقي أهداف الغرفة مع الوثيقة، التي تعزز تكامل الأدوار وتضافرها في نشر التوعية بالمبادرة بين فئات المجتمع .



وأضاف رئيس الغرفة أن الغرفة حريصة على تحقيق تكامل الأدوار بينها وبين مؤسسات الإمارة بدعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في تطوير البنى التحتية وتقديم البرامج والخدمات عالية الجودة التي تحقق نهضة مستدامة في الإمارة.



وقال العويس إن الغرفة تعمل جاهدة على دعم جهود الإمارة لاستيفاء معايير الانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن من خلال العمل على إطلاق مبادرات مؤثرة في تطوير الخدمات الموجهة لكبار السن في كل القطاعات، وضمان استدامتها في مجال المساحات الخارجية والأبنية والنقل والإسكان، والمشاركة الاجتماعية والاحترام والاندماج الاجتماعي، والمشاركة المدنية والتوظيف، والاتصالات والمعلومات، والدعم المجتمعي والخدمات الصحية.



وذكر رئيس الغرفة إن الغرفة تولي المسؤولية الاجتماعية جانباً كبيراً من اهتمامها وأنها ستعمل على تعزيز وتوسيع مساهماتها المؤسسية المجتمعية خلال العام 2018، من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تخدم مجتمعنا.