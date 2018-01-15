"غرفة الشارقة" توقع مذكرة تفاهم مع "الإمارات للمستثمرين بالخارج"

الشارقة 24:

وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، مذكرة تفاهم لتحقيق أهدافهما المشتركة، وفي مقدمتها دعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج، بما يُسهم في تعزيز توجه دولة الإمارات نحو تنويع اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة.

واتفقت الغرفة والمجلس بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها، الأحد، في مقر الغرفة، على التعاون المشترك والعمل سوياً في سبيل تعزيز حضور الشركات الوطنية الإماراتية في مختلف الأسواق العالمية وتنمية دورها وفاعليتها وتنافسيتها على الساحة الاستثمارية الدولية.



ووقع مذكرة التفاهم سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وذلك بحضور محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة، وعمر صالح مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وهبة المرزوقي تنفيذي أول مجالس الأعمال واللجان المشتركة في الغرفة.



وقال سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن توقيع اتفاقية التعاون بين الغرفة ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، يأتي انطلاقاً من دور الغرفة كممثل أول للقطاع الخاص في إمارة الشارقة، وحرصها على دعم مصالح المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين وتذليل كافة التحديات التي تواجههم في الأسواق الخارجية.



وأضاف خالد بن بطي أن تعاون غرفة الشارقة مع المجلس يعكس حرص الجانبين على تضافر جهود القطاع الحكومي وشراكته الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق الخطط التنموية للدولة وتعزيز مقومات اقتصادها وتنوعه ومتناته، وذلك من خلال السعي المشترك لتوسيع الرقعة الجغرافية لانتشار الاستثمارات الإماراتية وفتح الأسواق الخارجية أمامها، وبالتالي نمو المحفظة الاستثمارية للدولة خارج حدودها، وتعزيز مسيرة تقدم الإمارات وريادتها على الساحتين الإقليمية والعالمية في شتى المجالات.



من جانبه، قال سعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن توقيع الاتفاقية مع غرفة الشارقة يندرج في إطار سعي المجلس لتحقيق أفضل تمثيل للشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج باعتباره الصوت المعبّر عنهم، وانطلاقاً من دوره كحلقة وصل بين المستثمرين الإماراتيين بالخارج والجهات الحكومية في دولة الإمارات والاستفادة من خبرته في استباق اتجاهات الأسواق الدولية.



وأكد الجروان سعي المجلس لتوفير أقصى درجات الدعم والرعاية للمستثمرين الإماراتيين في الخارج والترويج لتوسعة أنشطتهم ومصالحهم الاستثمارية وفتح المزيد من الأسواق أمامهم وإتاحة الفرص المجزية التي تحقق لهم التقدم والازدهار وتنعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة وسمعتها كلاعب فاعل وأساسي على خارطة الاستثمارات العالمية.



وبموجب الاتفاقية سيقوم المجلس بتزويد الغرفة بالبيانات والمعلومات عن الأسواق الخارجية الجاذبة وتوجهاتها وفرص الاستثمار المتاحة فيها، لتتولى الغرفة من جانبها توفير هذه المعلومات لكافة أعضائها من المؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية الوطنية الراغبة في الاستثمار بالخارج.



ويوفر المجلس الدراسات والتحاليل الدقيقة حول فرص وبيئة الاستثمار في أسواق الدول المضيفة، إلى جانب تقديم المقترحات والآراء الاقتصادية للغرفة حول السياسات الاقتصادية والقوانين المنظمة للاستثمار في مختلف الدول الصديقة للدولة حول العالم.



كما اتفق الطرفان على التعاون في تحليل البيانات والمعلومات التي يوفرها المجلس حول فرص الاستثمار في الأسواق الأجنبية وبيان أثرها على المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات ومعوقات الاستثمار بهذه الأسواق والحلول المقترحة لإزالتها، إلى جانب التعاون المشترك في دعم المبادرات التي من شأنها دعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات مشتركة للمؤسسات والشركات التجارية الراغبة والمعنية بالاستثمار في الخارج للتعريف بغرض الاستثمار والقوانين المنظمة والتحليل الدقيق للسوق في الدول المستضيفة للاستثمار تحقيقاً لتوجه الدولة الخاص بتوسيع وتنويع مصادر الاقتصاد.