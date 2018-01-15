فاهم القاسمي يفتتح "ستيل فاب 2018" في إكسبو الشارقة

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

قام الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، بافتتاح الدورة الـ 14 من معرض الأعمال المعدنية "ستيل فاب الشرق الأوسط 2018"، في مركز إكسبو الشارقة.

بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع الصناعة في الدولة وطيف واسع من رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين.

وعقب الافتتاح، تجوّل الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، يُرافقه رئيس غرفة الشارقة وعدد من الشخصيات والمسؤولين، في أرجاء المعرض الذي يُعتبر الحدث التجاري الأضخم من نوعه في مجال صناعة المعادن والصلب على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يُنظمه مركز إكسبو بدعم من غرفة الشارقة على مساحة 24 ألف قدم مربع، حيث تفقد مختلف أقسامه، والتقى عدداً من العارضين، واستمع منهم إلى شرح حول أحدث منتجات وتقنيات صناعة الحديد والصلب التي تعرضها شركاتهم.

1000 علامة تجارية من 43 دولة

وأثنى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي على نجاح "إكسبو الشارقة" في جذب هذا العدد اللافت من العلامات التجارية ونخبة من أهم الشركات الدولية الرائدة في مجال صناعة الحديد والصلب إلى "ستيل فاب 2018"، وهو ما يعكس مكانة الشارقة بالدرجة الأولى كمركز فاعل ومهم على خارطة صناعة المعارض العالمية، وكذلك أهمية الحدث المتنامي على الصعيدين الدولي والإقليمي وأهميته المتصاعدة بالنسبة لأهم المصنعين العالميين، وتحوّله إلى منصة مثالية للمهتمين والعاملين في هذه الصناعة على مستوى المنطقة حيث تتيح لهم استكشاف أحدث المعدات والتقنيات المتقدمة والمنتجات والتطبيقات الجديدة وغيرها، خاصةً في ظل تزايد التوقعات بتنامي الطلب على منتجات قطاع الحديد والصلب بفعل الإنفاق الاستراتيجي المستمر في قطاعات البنية التحتية على مستوى المنطقة ككل.

تسريع عجلة الاقتصاد

من جانبه، أكد سعادة عبد الله سلطان العويس، حرص مركز إكسبو الشارقة كأحد المؤسسات الاستراتيجية العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على تعزيز مكانة إمارة الشارقة وسمعتها كمركز عالمي وإقليمي للمعارض الصناعية والتجارية والثقافية بشكل عام، انطلاقاً من القناعة بأهمية صناعة المعارض والمؤتمرات وأثرها المباشر والإيجابي في تسريع عجلة الاقتصاد وصولاً إلى تحقيق النمو المستدام وفق رؤية القيادة الحكيمة، وذلك نظراً لدور المعارض في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتأمين احتياجاتها وتطورها إلى جانب دوره في تنشيط سياحة الأعمال وحركة إشغال الفنادق وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

وأشار العويس إلى أن إكسبو الشارقة يسعى في إطار خطته الاستراتيجية الجديدة 2018-2022، إلى تعزيز شبكة علاقاته الدولية لاستقطاب عدد من أهم المعارض العالمية والمصنعين والموردين والجمعيات والروابط المهنية المتخصصة للمشاركة في فعالياته السنوية المتنوعة، وهو ما انعكس في نجاح "ستيل فاب" في جذب "معرض إيسن لقص ولحام المعادن" الذي يُعتبر واحداً من أهم المعارض من نوعه في العالم للمشاركة في هذه الدورة بجناح خاص، في إطار التعاون والشراكة الناجحة بين إكسبو الشارقة وشركة "ميسي إيسن" الألمانية، معتبراً أن هذا الحدث وغيره من الأحداث المشابهة التي ينظمها إكسبو الشارقة تدعم جهود إمارة الشارقة في سعيهما للتنويع الاقتصادي وتعزيز إسهام القطاعات غير النفطية بنسبة تصل إلى 80% بحلول عام 2021، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال الاستثمار المكثف في القطاع الصناعي إلى جانب القطاعات الحيوية الأخرى.

تنامي الطلب

من جانبه، قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن معرض "ستيل فاب" يُثبت مجدداً أنه الحدث الأبرز على مستوى المنطقة، القادر على استقطاب عمالقة الصناعة من مختلف أنحاء العالم وجذب أهم العلامات التجارية الراغبة في تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بعد أن بات المنصة التجارية الأكثر تميزاً التي تتيح التفاعل بين الخبراء والمصنعين والمهنيين من مختلف دول العالم، والتعرف على أحدث خطوط الإنتاج والمعدات وآلات تصنيع الصلب والمعادن، وصولاً إلى بناء الشراكات وعلاقات العمل وعقد الصفقات ذات الجدوى.

وأضاف المدفع أن نمو أعداد العارضين في "ستيل فاب 2018" بنسبة 25% ورفع مساحة العرض بنسبة 50%، تعكس الطلب المتزايد على المعدات المتطورة التي تساعد على تنفيذ مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية والاستحقاقات الكبرى التي تنتظرها المنطقة وفي مقدمتها "إكسبو 2020"، مشيراً إلى أن "إكسبو الشارقة" حرص على تقديم كل ما يلزم لضمان نجاح هذه الدورة من ستيل فاب التي يُتوقع أن تستقطب نحو 8 آلاف زائر من أكثر من 80 دولة، لتلبية احتياجات الموردين العالميين ومنحهم فرصة لاستكشاف أحدث المنتجات والتطورات الصناعية، بالإضافة إلى مساعدتهم على إيجاد الأدوات والآلات المبتكرة التي تحسّن الإنتاجية وزيادة الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة والفاعلية واكتشاف حلول جديدة لجمع وتشكيل ولحام وتقطيع وتشطيب المعادن.

رواد الصناعة

ويشهد المعرض مشاركة عدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الصلب واللحام والمعادن من أبرزها ألمانيا وإيطاليا وتركيا وتايوان والهند والصين والإمارات، بالإضافة إلى"معرض إيسن لقص ولحام المعادن" العالمي الذي تنظمه شركة "ميسي إيسن" الألمانية، ومعرض "شويسن وشنايدن" الذي يعد واحداً من أكبر التجمعات الأوروبية للحام والقطع والتشطيب، ورابطة "إيتا" التي تُعتبر إحدى أضخم الجمعيات العالمية المتخصصة في صناعة الأنابيب وذلك للمرة الثانية على التوالي.

كما يستضيف "ستيل فاب" في دورته الحالية وللمرة الثامنة على التوالي الجناح الألماني بدعم من الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا والجمعية الألمانية وبالتعاون مع جمعية اللحام الألمانية، ويضم تحت مظلته 16 شركة ألمانية تعرض منتجاتها المتميزة وتقديم خدماتها لأصحاب المصالح وصناع القرار من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط والبلدان المجاورة، ومن أبرز العارضين المشاركين في الجناح الألماني "بهرينجر غمب - كارل آند ويمان – غوهرنج - المصنع التشكيلي هايسلر – هونسبيرغ - كالتن باش – كاستو - كاد كام هاوس - ثري آر سوليوشنز – بيرينغز – إيهرت – ميت - ميتال تكنيك – ويلكون - هانغر هيدروليك – فولمر - سوني ماشينز".

ويقدم العارضين الألمان مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي يتوقع أن تستقطب العديد من أصحاب المصالح في منطقة الشرق الأوسط، كالآلات والأنظمة عالية الأداء بما فيها المتخصصة بالمناشير الدائرية، وتصميم وإنتاج أدوات الآلات الخاصة بمهندسي الصلب الهيكلي، والقطع واللحام لقضبان الحافلات، ومعدات الصناعة الكهربائية، والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي، والأنابيب وآلات القطع واللحام، وآلات الضغط الهيدرولوكية والكهربائية، وأدوات القطع الدوارة والمهنية، والمناشير الدائرية، وأدوات هندسة البناء، وقطع المعادن والمناشير المعدنية، والمواد اللاصقة وموانع التسرب، والصلب والألمنيوم وتقديم استشارات الآلات والتعدين.

المرة الأولى

ويشارك في "ستيل فاب" للمرة الأولى مجموعة من العارضين، من أبرزهم "بول هورن كم" من الهند، و"بيرلا بريسيسيون" و"ميتاشم الكيميائية" الرائدة في تداول المواد الكيميائية والخدمات الفنية لصناعة الطلاء و"غوستول" وشركة "كيناميتال إنك" من الولايات المتحدة الأميركية، وشركة "ريد بد" الرائدة في مجال تصميم وانتاج لفائف معدات التجهيز و"روليري" الإيطالية المتخصصة في إنتاج أدوات القياس وآلات الضغط التي تستخدم في قطع الحديد وتشكيله، و"جيوتي نك" أكبر شركة للتصنيع باستخدام الحاسب الآلي و"غابيلا ماشين" الإيطالية المصنعة للصفائح المعدنية، و"شركة أنظمة هالكون" في مجال اللحام الآلي وآلات القطع باستخدام الحاسب الآلي مع أساليب "أوكسيفيل" والبلازما والحبر النفاذ، و"شركة كونوم" المتخصصة في المنتجات المعدنية.

وشهد اليوم الأول إعلان إكسبو الشارقة عن إطلاق "جائزة ستيل فاب - الشرق الأوسط للمصنعين 2019" التي سيتم منحها للمصنعيين تقديراً لجهودهم في تبني أفضل الممارسات وسعيهم لتطوير متطلبات التصنيع الحديثة، وذلك وفق تصنيفات عدة للجوائز منها "اللحام والقطع" و"المعالجة بالآلات" و"الصفائح المعدنية" و"تصنيع الصلب الهيكلي" و"صناعة الأنابيب"، كما تتضمن جوائز عامة وهي "العمليات" و"الأمان" و"البيئة" و"الدعم الإعلامي" و"توظيف التكنولوجيا الحديثة".

منتدى المصنعين

ويقام إلى جانب المعرض "منتدى ستيل فاب للمصنعين"، تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة، المخصص لمصنّعي المعادن وشركات الهندسة في الشرق الأوسط، والذي يهدف لتسهيل المحادثات العلمية المتخصصة والندوات حول الموضوعات الفنية الهامة، ووضع حلول للتحديات العامة والمستقبلية في مجالات صناعة المعادن مع وضع المعايير وتطبيق أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تسهيل عملية القياس لرفع مستوى هذه الصناعة في الشرق الأوسط مع تقديم مؤشرات رئيسية وتحليل الاتجاهات إلى الأعضاء.

كما يتضمن المعرض عدداً من الفعاليات التي تهم شريحة واسعة من المهتمين والعاملين في مجال الحديد والصلب والقص واللحام، من بينها 13 ندوة تطبيقية وتقنية تتضمن تجارب حية لأحدث الابتكارات التكنولوجية في صناعة المعادن والصلب، وتستقبل زوارها من 10:30 صباحاً ولغاية الخامسة مساءً يومي 16 و17 يناير، حيث تتضمن عروضاً تقديمية عن أحدث المنتجات من خلال جلسات تفاعلية لتبادل وجهات النظر حول احتياجات الصناعة وتفضلاتها، ويناقش الخبراء خلال الندوات العديد من المواضيع المتخصصة في هذا المجال ومن أبرزها حلول تركيب الصلب الهيكلي الشاملة، والتقنيات المبتكرة للحفر والتنسيب، وتقنيات التصنيع الرقمي المتقدمة، وخامات النفط والغاز، وغيرها من الموضوعات التي سوف تحقق الاستفادة لأصحاب المصالح.

كما يقام إلى جانب "ستيل فاب" معرض "فاستنرز وورلد الشرق الأوسط" للمرة الثانية على التوالي، المتخصص بوسائل التثبيت وتكنولوجيات صناعة الحديد والصلب والمعادن اللازمة في مجال الإنشاءات والبناء، حيث تشارك تحت مظلته العديد من الشركات المصنعة العالمية والمحلية.

ويفتح المعرض الذي يعتبر حدثاً دولياً لجميع متطلبات المعادن واللحام والتشطيب، أبوابه أمام الزوار من الساعة 10 صباحاً ولغاية 7 مساءً، ويتيح الدخول المجاني للتجار والمهنيين.