ارتفاع صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي إلى 478 مليوناً

الشارقة 24:

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نتائجه المالية لعام 2017، حيث حقق المصرف نمواً ملحوظاً على صعيد كافة أنشطة المصرف، فقد ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% لتصل إلى مبلغ 38.3 مليارات درهم بنهاية عام 2017، كما قام المصرف بتعزيز مركزه المالي وتوسيع قاعدة رأس المال، حيث قام المصرف بزيادة رأسماله منذ بداية العام مرتين الأولي من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين خلال الربع الأول من العام، كتوزيعات أرباح لعام 2016، والثانية عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحول إلى أسهم عادية بمبلغ 266.8 ملايين درهم حيث تم تحويلها خلال الربع الأخير من العام.

ونتيجة لذلك، فقد ارتفع رأسمال المصرف إلى 2.9 مليارات درهم وإجمالي حقوق المساهمين إلى 5.5 مليارات درهم، وليصل معدل كفاية رأس المال، وفقاً لمتطلبات بازل 2، ما نسبته 21.14% في نهاية العام على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدها المصرف في إجمالي الأصول، وبذلك يحافظ مصرف الشارقة الإسلامي على مكانته في مقدمة البنوك الإقليمية والعالمية من حيث نسبة كفاية رأس المال.

وتنويعاً لاستخدامات مصادر التمويل، فقد ارتفعت إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 27% لتصل إلى 21.7 مليارات درهم بنهاية عام 2017 مقارنة بمبلغ 17.1 مليار درهم عن نهاية عام 2016، كما ارتفعت استثمارات المصرف بنسبة 23% لتبلغ 5.0 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 4.1 مليارات درهم عن العام السابق.

ونجح مصرف الشارقة الإسلامي في توسيع قاعدة عملائه وتحقيق معدلات نمو إيجابية في استقطاب المزيد من ودائع العملاء بمختلف أنواعها خلال العام، حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 22% ليصل إلى مبلغ وقدره 22.3 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 18.3 مليارات درهم بنهاية عام 2016.

وبذلك فقد بلغت نسبة تمويلات العملاء إلى مصادر التمويل المستقرة ما نسبته 79.8%، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي، مما يعزز قدرة المصرف لتحقيق نسب نمو كبيرة وقدرته التنافسية لتوسيع أنشطته التمويلية لكافة القطاعات الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل.

وعلى صعيد قائمة الدخل، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 1.49 مليار درهم وبزيادة نسبتها 8.4% مقارنة بإجمالي 1.37 مليارًا في العام السابق، وكذلك بلغ صافي أرباح التشغيل 933.8 ملايين درهم وبزيادة ونسبتها 4.9% مقارنة بمبلغ 890.4 ملايين درهم في العام السابق.

وبالرغم من استمرار سياسة المصرف المتحفظة لتعزيز المخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة، والتي بلغت 253.8 ملايين درهم خلال العام، فقد حقق المصرف صافي أرباح بلغت 477.7 ملايين درهم بنهاية عام 2017 مقارنة بـ 462.9 ملايين درهم عن عام 2016، لترتفع ربحية السهم إلى 0.18 درهماً مقابل بمبلغ 0.17 درهمًا في العام السابق.

ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال، على أن يتم اعتماد تلك التوزيعات باجتماع الجمعية العمومية القادم.