الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر

الشارقة 24 – رويترز:

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى فيما يزيد على 4 أشهر، الإثنين، بفعل ضعف الدولار الذي نزل لأقل مستوى في ثلاثة أعوام مقابل سلة من العملات.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.3 % إلى 1342.50 دولارًا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أقوى مستوى منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1344.44 دولارًا.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي وارتفع 1.3 %.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 % إلى 1341.90 دولارًا للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 % إلى 90.810، وفي وقت سابق من الجلسة سجل مستوى متدنياً عند 90.622 دولارًا هو الأقل منذ يناير 2015.