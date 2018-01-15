"المصرف المركزي" يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة افتتاح شركة "عملات" للطباعة الأمنية

الشارقة 24 – وام:

أعلن مصرف الإمارات المركزي، الإثنين، عن إصدار مسكوكة تذكارية من الفضة بمناسبة الافتتاح الرسمي لشركة عملات للطباعة الأمنية.

ويتضمن وجه المسكوكة - التي يبلغ قطرها 38.61 ملم ووزنها 28.28 جرامًا ويقدر الخليط المعدني بها 999Ag فضة نقية - اسم دولة الإمارات العربية المتحدة مكتوباً باللغتين العربية والإنجليزية والقيمة الأسمية 50 درهماً في حين سيتم طباعة شعار المناسبة خلف المسكوكة التي ينوي المصرف المركزي إصدار 1000 نسخة منها.

وسيتم طرح المسكوكة التذكارية للبيع عن طريق المصرف المركزي في كل من المقر الرئيسي بأبوظبي وفرعه في دبي حيث ستباع بسعر 189 درهماً.