مؤشرات الأحد... الأخضر يكتسح بورصات المنطقة بإغلاقات إيجابية

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.53% بدعم قاده قطاع العقارات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3512.98 نقطة.

وارتفعت سوق السعودية وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها لمستوى 7439.64 نقطة بأرباح نسبتها 1.38%.

كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.71% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6606.94 نقطة وسط ارتفاع لأغلبية القطاعات.

أما السوق البحرينية فحققت أرباحاً بدعم من قطاعات الاستثمار والخدمات والبنوك التجارية، حيث ارتفعت بنسبة 0.19% لتقفل عند مستوى 1319.41 نقطة.

فيما ارتفعت السوق العمانية وسط تراجع تباين في أداء القطاعات إلى مستوى 5089.48 نقطة بأرباح نسبتها 0.04%. وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.16% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2124.81 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

بداية أسبوع خضراء لسوق دبي

ارتفعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3512.98 نقطة بأرباح بلغت بواقع 18.35 نقطة أو ما نسبته 0.53%، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 183.4 مليون سهم بقيمة 277.9 مليون درهم نفذت من خلال 2762 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.91% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.86% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.80% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%.

وسجل سعر سهم Orascom Constructions أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00% وصولاً الى سعر 8.40 دولار تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 4.68% وصولاً الى سعر 0.380 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.74% وصولاً إلى سعر 1.76 درهم تلاه سهم بنك المشرق بنسبة 2.66% وصولاً الى سعر 74.90 درهم.

واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.6 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 35.2 مليون سهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 35.5 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 24.2 مليون درهم.

ارتفاع السوق السعودية بدعم من أغلبية القطاعات

ارتفعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7439.64 نقطة رابحاً بواقع 101.6 نقطة أو ما نسبته 1.38%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 203.2 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 127 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 50 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاستثمار والتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.02% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.96%، في المقابل سجل قطاع تجزئة الأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.75% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.64%.

وسجل سعر سهم الشرقية للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.41% وصولاً الى سعر 48.70 ريال تلاه سهم دار الأركان بنسبة 8.48% وصولاً الى سعر 11.38 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عذيب للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.12% وصولاً الى سعر 6.44 ريال تلاه سهم بترورابغ بنسبة 2.80% وصولاً الى سعر 19.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 74.7 مليون سهم بقيمة 833.2 مليون ريال. واحتل سهم كيان السعودية المركز الثاني بحجم بواقع 15.3 مليون سهم واحتل سابك المركز الثاني بقيمة التداولات بواقع 500.2 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل حصد الأرباح

ارتفعت السوق الكويتية بشكل جيد وذلك وسط ارتفاع في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 46.31 نقطة أو ما نسبته 0.71% ليقفل عند مستوى 6606.94 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 122.5 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار نفذت من خلال 4625 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بواقع 28.3 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 27.6 نقطة، في المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بواقع 13.5 نقطة تلاه قطاع تأمين بواقع 8.2 نقطة.

وسجل سعر سهم تنظيف نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً الى سعر 63.6 فلس تلاه سهم لوجستيك بنسبة 19.96% وصولاً الى سعر 58.3 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً الى سعر 18.4 فلس تلاه سهم صلبوخ بنسبة 9.93% وصولاً الى سعر 53.5 فلس. واحتل سهم لوجستيك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.1 مليون سهم تلاه سهم أجوان بواقع 15.7 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 1.2 مليون دينار.

أداء إيجابي للسوق البحرينية بدعم من قطاعاتها

ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعات الاستثمار والخدمات والبنوك، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1319.41 نقطة رابحا بواقع 2.52 نقطة أو ما نسبته 0.19%، وارتفعت احجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 458.1 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 3.48 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.99 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.52 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.64% وصولاً الى سعر 0.285 دولار تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 1.00% وصولاً الى سعر 0.202 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة تراجع بواقع 0.96% وصولاً الى سعر 0.206 دينار تلاه سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بواقع 0.72% وصولاً الى سعر 0.685 دينار. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.7 مليون سهم تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 240 ألف سهم.

ارتفاع هامشي في مؤشر السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية وسط تراجع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5089.48 نقطة رابحا بواقع 2.01 نقطة أو ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال نفذت من خلال 556 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع الخدمات بنسبة 0.86% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.11% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.06%.

وسجل سعر عمان والامارات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.41% وصولاً الى سعر 0.085 ريال تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 1.64% الى سعر 0.124 ريال، في المقابل سجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.10% وصولاً الى سعر 0.288 ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بنسبة 3.31% وصولاً الى سعر 0.146 ريال. واحتل سهم الأسماك العمانية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 مليون سهم تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1 مليون سهم. واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 422.7 ألف ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 361.1 ألف سهم.

ارتفاع هامشي في السوق الأردنية

ارتفع مؤشر السوق الاردنية بنسبة 0.16% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2124.81 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.5 مليون سهم بقيمة 4.5 مليون دينار نفذت من خلال 2218 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.07%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.66% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.33%.

وسجل سعر سهم الوطنية لصناعة الألمن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66% وصولاً الى سعر 0.48 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بنسبة 5.55% وصولاً الى سعر 0.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم التحديث للاستثمارات العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولاً الى سعر 0.95 دينار تلاه سهم المتخصصة للتجارة والاستثمار بنسبة 4.54% وصولاً الى سعر 1.47 دينار.