"مصدر" تستحوذ على حصة بأول محطة لطاقة الرياح بمونتينيغرو

الشارقة 24 – وام:

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الأحد اتفاقية شراء أسهم مع الشركة الفرنسية "أكو إنرجي" الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة، للمشاركة في محطة "كرنوفو"، أول محطة لطاقة الرياح في جمهورية مونتينيغرو.

وجرت مراسم التوقيع خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018، ووقع الاتفاقية نيال هانيغان المدير المالي التنفيذي لشركة "مصدر"، وإريك سكوتو الرئيس التنفيذي لشركة "أكو إنرجي" بحضور محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وعددٍ من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سوف تستحوذ "مصدر" على حصة بنسبة 49 % من شركة "كرنوفو غرين إنرجي" ذات المسؤولية المحدودة التابعة لشركة "أكو إنرجي" والمالكة لمحطة إنتاج طاقة الرياح في مونتينيغرو والتي تعمل حالياً بقدرة إنتاجية تبلغ 72 ميجاواط.

وتعد جمهورية مونتينيغرو من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى أوروبا، حيث توفر أكثر من 40 % من استهلاكها المحلي للكهرباء من مصادر طاقة نظيفة.