انعقاد الاجتماع الخامس لفريق العمل الاستثماري المشترك الإماراتي الهندي

الشارقة 24 – وام:

عقد، الأحد، في أبوظبي الاجتماع الخامس لفريق العمل الاستثماري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة.

ترأس الاجتماع من جانب دولة الامارات سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومن الجانب الهندي سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة في الحكومة الهندية، وبحضور مسؤولين وممثلين عن عدد من المؤسسات في البلدين.

وأشار الجانبان إلى النتائج الإيجابية والتقدم الكبير الذي حققه فريق العمل الاستثماري في عدد من القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن رضاهما عن مستوى التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين، واتفقا على ضرورة البحث عن سبل جديدة لتسهيل الاستثمار في القطاعات الرئيسية الهندية والإماراتية القادرة على تحقيق النمو الاقتصادي.

وتباحث الجانبان حول تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2017 بين وزارة النقل البري والطرق الهندية والهيئة الاتحادية للمواصلات في دولة الإمارات، وركزت المناقشات على فرص التعاون والاستثمار في قطاعات السكك الحديدية والطرق في البلدين، كما ناقش الجانبان عدداً من المشاريع الاستثمارية الممكن تنفيذها في قطاعات النقل والعقارات والطاقة في الهند.

كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات الرئيسية شملت التصنيف الحالي لجميع المؤسسات الاستثمارية السيادية في الإمارات كمستثمر أجنبي فردي بحصة ملكية لا تزيد عن نسبة 10% في الهند، إضافة إلى موضوع استحقاقات القدرة الاستيعابية لقطاع الطيران ووجهات الرحلات المتجهة من الإمارات إلى الهند، فضلاً عن التطرق إلى الجهود المبذولة لتسريع حل المشاكل التي تواجه بعض الشركات الإماراتية في الهند، اتصالات وموانئ دبي العالمية.

وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن أهمية حل هذه الموضوعات من أجل مواصلة تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واتفقا على عقد مشاورات مباشرة بين الأطراف المعنية خلال الربع الأول من عام 2018 لمناقشة وحل هذه الموضوعات في الوقت المناسب وعلى نحو يرضي الطرفين.