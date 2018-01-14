"ستيل فاب 2018" يطلق "جائزة الشرق الأوسط للمصنعين"

الشارقة 24:

أعلن مركز إكسبو الشارقة عزمه إطلاق "جائزة ستيل فاب - الشرق الأوسط للمصنعين 2019" على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض الأعمال المعدنية "ستيل فاب 2018"، الذي ينطلق، الإثنين، ويستمر لغاية 18 الجاري.



ويشهد "ستيل فاب" الحدث التجاري الأضخم من نوعه في مجال صناعة المعادن والصلب على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في يومه الأول، انطلاق أعمال "ملتقى المصنعين – ستيل فاب" في تمام الرابعة مساء، الذي يتضمن ندوة بعنوان "صناعة 4.0" من شركة "سالفاغنيني الشرق الأوسط"، يليها الإعلان عن إطلاق الجائزة الجديدة، ثم جلسات مشتركة للعصف الذهني.



وأعلن مركز إكسبو الشارقة عن فخره بتقديم "جوائز ستيل فاب - الشرق الأوسط للمصنعين 2019"، وذلك تقديراً لجهودهم في تبني أفضل الممارسات وسعيهم لتطوير متطلبات التصنيع الحديثة، مشيراً إلى أن "ستيل فاب" وضعت تصنيفات عدة للجوائز منها "اللحام والقطع" و"المعالجة بالآلات" و"الصفائح المعدنية" و"تصنيع الصلب الهيكلي" و"صناعة الأنابيب". كما تتضمن جوائز عامة وهي "العمليات" و"الأمان" و"البيئة" و"الدعم الإعلامي" و"توظيف التكنولوجيا الحديثة".



ويشارك في "ستيل فاب 2018" أكثر من ألف علامة تجارية لنخبة من أهم المصنعين والموردين العالميين الذين يمثلون عدداً من أهم الدول الرائدة في مجال صناعة الصلب واللحام والمعادن من أبرزها إيطاليا وتايوان وتركيا وألمانيا والهند والصين إلى جانب عدد من الشركات الإماراتية.



كما يستقطب المعرض للمرة الأولى "معرض إيسن لقص ولحام المعادن" العالمي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين اكسبو الشارقة وشركة "ميسي إيسن" الألمانية، بالإضافة إلى معرض "شويسن وشنايدن" الذي يعد واحداً من أكبر التجمعات الأوروبية للحام والقطع والتشطيب، ورابطة "إيتا" التي تُعتبر إحدى أضخم الجمعيات العالمية المتخصصة في صناعة الأنابيب وذلك للمرة الثانية على التوالي.



ويهدف الحدث لتلبية احتياجات صناعة الحديد والصلب وما يرتبط بها من صناعات أخرى في المنطقة، حيث يعرض كافة متطلبات صناعة الصلب التي تتضمن مجموعة كاملة من الألات والأجهزة والمعدات مثل آلات الليزر وقطع البلازما وآلات الضغط واللكم وآلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ومعدات اللحام وغيرها. ويتضمن المعرض عدداً من الندوات التقنية التي تستقبل زوارها من العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الخامسة مساءً يومي 16 و17 يناير، حيث تتضمن عروضاً تقديمية عن أحدث المنتجات من خلال جلسات تفاعلية لتبادل وجهات النظر حول احتياجات الصناعة وتفضيلاتها.



ويناقش الخبراء خلال المعرض الذي يفتح أبوابه أمام التجار والمهنيين مجاناً من الساعة 10 صباحاً ولغاية 7 مساءً، العديد من المواضيع المتخصصة في مجال الحديد والصلب من أبرزها حلول تركيب الصلب الهيكلي الشاملة، والتقنيات المبتكرة للحفر والتنسيب، وتقنيات التصنيع الرقمي المتقدمة، وخامات النفط والغاز، وغيرها.