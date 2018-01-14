"مواصفات" تستعرض برامج توعية حول كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية

الشارقة 24:



تحت شعار الريادة في تطوير البنية التحتية لجودة منتجات كفاءة استهلاك الطاقة، تشارك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تنظمها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، تستعرض خلالها مجموعة من البرامج التوعوية والتثقيفية بكفاءة استهلاك الطاقة، بشراكة مع خمس شركات كبرى من القطاع الخاص.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة ستستعرض خلال المشاركة أبرز ما تحقق من إنجازات ضمن مجموعة برامج تم تنفيذها لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وستتيح تعزيز المعرفة مع المستهلكين وقطاع الأعمال، وتبادل الخبرات والتجارب والتعرف إلى أحدث التقنيات والممارسات وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وشرح سعادته أن جناح الهيئة سيوفر شرحاً تفصيلياً حول أنظمة كفاءة استهلاك الطاقة التي تتعلق بمكيفات الهواء المنزلية، وغسالات الملابس والمجففات، وأجهزة التبريد المنزلية، و سخانات المياه التخزينية الكهربائية، وجلايات الصحون، ومضخات المياه، و مكيفات الهواء التجارية والمركزية، والأصباغ والدهانات، وغيرها.

وأكد سعادة مدير عام "مواصفات"، أن تطوير الهيئة لهذه البرامج الشاملة، جاء في إطار خطوات تنفيذية وجهود مكثفة تضطلع بها الهيئة، لتحديث استراتيجيتها تلبية لمتطلبات أهداف أجندة الإمارات الحكومية 2021، إذ سنستعرض أمام الجمهور وقطاع الأعمال جهود الهيئة في مجال الطاقة المتجددة، والمواصفة القياسية الدولية لإدارة الطاقة في المباني، وبرنامج كفاءة استهلاك الوقود، وغيرها من البرامج المهمة التي اضطلعت الهيئة بتنفيذها.

واعتبر سعادته أن مشاركة الهيئة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، تأتي من منطلق إدراك "مواصفات" لضرورة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات والدوائر الحكومية، والمنظمات والشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة حول العالم، من أجل بلورة حلول مستدامة في مجال الطاقة، وهو الأمر الذي توفره منصة القمة للمؤسسات الحكومية والخاصة من الإمارات والعالم.