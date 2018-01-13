سفارة الدولة لدى بولندا تروج للمشاركة في ملتقى الاستثمار بدبي

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى جمهورية بولندا في مقر السفارة بوارسو مع ديليا بازيلوفا مديرة تطوير الأعمال في ملتقى الاستثمار السنوي لشؤون أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة وتركيا، بحضور خوان دافي نائب رئيس المجموعة الإماراتية الأوروبية لتطوير الأعمال.

ويسعى اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من جهة وسبل تعزيز التعاون بين الإمارات وبولندا من جهة أخرى، علاوة على سبل تفعيل الترويج للمشاركة الفعالة من قبل الجانب البولندي في ملتقى الاستثمار السنوي الذي تستضيفه دبي 9 إبريل المقبل.

وأكد سعادة السفير، أهمية تكثيف اللقاءات مع الجهات والمؤسسات البولندية المعنية الحكومية والخاصة لاطلاعهم على أهمية المشاركة في ملتقى الاستثمار.