العربية للطيران تطلق رحلاتها من الإسكندرية إلى إيطاليا 4 مايو

الشارقة 24 – وام:

أعلنت العربية للطيران، عن إطلاق وجهة جديدة من مركز عملياتها في مطار برج العرب الدولي بمحافظة الإسكندرية المصرية إلى مطار أوريو آل سيريو الدولي-بيرغامو في مدينة ميلانو الإيطالية، ابتداء من 4 مايو المقبل، وسيتم تشغيل الرحلات المباشرة بمعدل رحلتين أسبوعياً.

وقال عادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "إن إيطاليا تعد من الوجهات الرائدة حول العالم لما تتميز به من مشهد فني وثقافي، مشيراً إلى أن إطلاق هذه الوجهة الجديدة من مركز عمليات المجموعة في الإسكندرية يشكل فصلاً جديداً في الطلب المتزايد على السفر في مصر".

وأوضح أن إضافة ميلانو الإيطالية إلى شبكة المجموعة، تعزز التزامها بتقديم وجهات جديدة باستمرار لركابها وتوفير خيارات اقتصادية لهم للسفر إلى وجهات متنوعة عبر شبكة وجهات العربية للطيران المتنامية.

يشار إلى أن العربية للطيران تشغل رحلاتها إلى 135 وجهة، من خلال مراكز عملياتها الخمسة المنتشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .