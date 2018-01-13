مركز "التخطيط التربوي" ينظم اجتماعاً "للفريق التقني" حول التنمية المستدامة

الشارقة 24:



يستضيف المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، وبالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء الاجتماع الرابع لفريق التعاون التقني حول هدف التنمية المستدامة الرابع خلال الفترة 17 -18 يناير في دبي.



يشارك في الاجتماع 80 مشاركاً يمثلون مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية من مختلف أقاليم العالم، وتشرف مجموعة التعاون التقني كإحدى فرق اللجنة التوجيهية العالمية للتعليم 2030 على تطبيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حيث تتكون من مجموعة من الخبراء من الممثلين للحكومات والوكالات المتعددة الأطراف والمجتمع المدني.



تعتبر استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة والمركز الاقليمي للتخطيط التربوي للاجتماع الرابع للفريق التقني، دليل على ثقة المجتمع الدولي في مجال التعليم في جهود دولة الإمارات في التعليم وجهود المركز الاقليمي للتخطيط التربوي ضمن شراكته الاستراتيجية مع اليونسكو في مجال التعليم 2030



يأتي الاجتماع ضمن الخطة العالمية لتنفيذ ومتابعة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي في إطار خطة منظمة اليونسكو التعليم 2030



ويناط بفريق التعاون التقني مسؤولية وضع الإطار العام للهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة 2030 والمؤشرات المختارة لرصده.