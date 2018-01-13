النفط يغلق مرتفعاً في ختام رابع أسبوع من المكاسب

الشارقة 24 – رويترز:



خففت تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن إمدادات الخام العالمية لم تصل بعد إلى مرحلة التوازن الكامل، من قلق الأسواق من إنهاء مبكر لاتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده اوبك، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى الصعود لسادس جلسة على التوالي.



وقال الوزير الروسي، إن وزراء من منتجين رئيسيين في أوبك وخارجها سيناقشون احتمال الخروج من الاتفاق أثناء اجتماع للجنة المشتركة لمراقبة السوق من المقرر أن يعقد في سلطنة عمان في 21 يناير الجاري. لكنه أضاف قائلاً "نرى أن فائض المعروض في الأسواق يتناقص، لكن السوق لم تتوازن بشكل كامل حتى الآن".



وأعطت تعليقاته دعماً للأسعار، التي تعافت بعد انخفاضها في وقت سابق، رغم أن السوق لم تصل إلى المستويات المرتفعة التي لامستها في جلسة أمس الأول الخميس، عندما تخطى خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014 .

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 61 سنتاً أو 0.88 بالمئة لتبلغ عند التسوية 69.87 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 50 سنتاً، أو 0.78 بالمئة، لتغلق عند 64.30 دولار للبرميل.



وفي جلسة الخميس سجل الخام الأميركي أقوى مستوى له منذ أواخر 2014 عند 64.77 دولار.