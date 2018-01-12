رئيس المجلس الأطلسي: الإمارات رائدة عالمياً في التخطيط لمستقبل الطاقة

الشارقة 24 – وام:



وصف فريدريك كيمب رئيس المجلس الأطلسي، المؤسسة البحثية الأميركية ومقرها واشنطن، دولة الإمارات بأنها الرائدة عالمياً في التخطيط لمستقبل الطاقة ولديها رؤية مستقبلية واضحة للطاقة المتجددة في إطار التنويع الاقتصادي، مرجحاً أن يشهد المستقبل القريب دوراً أكبر لمزيج الطاقة المكون من الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ريادة دولة الإمارات في هذين الجانبين الهامين في مجال الطاقة أهلتها لاستضافة منتدى الطاقة العالمي.



وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، قبيل انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي ينظمه المجلس الأطلسي خلاله منتدى الطاقة العالمي بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار: "ليس هناك مكان أفضل من أبوظبي لإقامة الدورة الثانية للمنتدى ولا أعتقد أن هناك أي دولة من الدول الرائدة في إنتاج الوقود الأحفوري أو الطاقة المتجددة في العالم لديها رؤية عميقة مثل التي تتمتع بها دولة الإمارات إزاء الابتكار في قطاع الطاقة بمختلف تخصصاته".



وأضاف أن الدورة الثانية للمنتدى تصادف الذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والذي وصلت إنجازاته بالإمارات إلى هذا التطور المذهل، وأشار إلى أن الدورة الثانية للمنتدى، التي تنعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تناقش التداخلات الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية والتحديات التي تواجه قطاعات الاستدامة والطاقة وكذلك الفرص المستقبلية.



وأضاف رئيس المجلس الأطلسي أن المنتدى يسلط الضوء على الجوانب الجيوسياسية في التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة، منوهاً إلى أن التحول إلى مجالات الطاقة المتجددة سيعود بفوائد كبيرة على الدول، مشيراً في الوقت نفسه بعض التحديات التي قد تنجم نتيجة لاعتماد بعض الدول على الوقود الأحفوري.



وأكد أن انعقاد المنتدى في أبوظبي يكتسب أهمية خاصة، واصفاً الإمارات بأنها الدولة الرائدة عالمياً في التخطيط لمستقبل الطاقة ولديها رؤية مستقبلية واضحة للطاقة المتجددة في إطار التنويع الاقتصادي، وأوضح أن اختيار المجلس الأطلسي لأبوظبي لاستضافة المنتدى العالمي للطاقة جاء من منطلق أن دولة الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع مزيج الطاقة بشقية التقليدي والمتجدد والتخطيط لمستقبل هذا المزيج.