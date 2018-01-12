النفط يكسر حاجز الـ 70 دولاراً ويغلق بأعلى مستوياته بـ 3 سنوات

مضخة نفط في تكساس - أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:



تراجعت أسعار النفط عن مكاسب كبيرة يوم الخميس، لكنها تمكنت من أن تغلق عند أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، بعد أن اخترق خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 70 دولاراً للبرميل بفعل علامات على نقص في المعروض في الولايات المتحدة.



وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 6 سنتات عند 69.26 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 70.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، ورغم هذا فإن برنت سجل أعلى مستوى إغلاق في ثلاث سنوات.



وحقق خام القياسي العالمي مكاسب بلغت 5 بالمئة منذ بداية العام مواصلاً قفزة من أواخر العام الماضي.



وصعدت عقود خام القياس غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً لتبلغ عند التسوية 63.80 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 .



ويواصل النفط اتجاهاً صعودياً بفضل هبوط مطرد وملموس في المعروض العالمي، وخصوصاً في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم.



وتلقى الأسعار دعماً أيضاً من تخفيضات إنتاجية تقودها منظمة أوبك وروسيا، من المنتظر أن تستمر حتى نهاية 2018 .