ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية التعاملات

متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك

الشارقة 24 - د ب أ:



أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية على ارتفاع مع نهاية تعاملات الخميس.



وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعاً بمقدار 60ر205 نقطة، أو 81ر0% ، ليصل إلى 73ر25574 نقطة.



وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 33ر19 نقطة، أو 70ر0% ، ليصل إلى 56ر2767 نقطة.



وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 21ر58 نقطة، أو 81ر0 % ، ليصل إلى 78ر7211 نقطة.