ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية التعاملات

الشارقة 24 - د ب أ:
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية على ارتفاع مع نهاية تعاملات الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعاً بمقدار 60ر205 نقطة، أو 81ر0% ، ليصل إلى 73ر25574 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 33ر19 نقطة، أو 70ر0% ، ليصل إلى 56ر2767 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 21ر58 نقطة، أو 81ر0 % ، ليصل إلى 78ر7211 نقطة.
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية على ارتفاع مع نهاية تعاملات الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعاً بمقدار 60ر205 نقطة، أو 81ر0% ، ليصل إلى 73ر25574 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 33ر19 نقطة، أو 70ر0% ، ليصل إلى 56ر2767 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 21ر58 نقطة، أو 81ر0 % ، ليصل إلى 78ر7211 نقطة.