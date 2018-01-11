الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

اختلف أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس، حيث سجلت سوق دبي تراجعا بنسبة 0.14% بضغط قاده قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3494.63 نقطة. وفي المقابل ارتفعت سوق السعودية وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها لمستوى 7338.01 نقطة بأرباح نسبتها 0.52%. وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.54% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6560.63 نقطة وسط ارتفاع لغالبية القطاعات. أما السوق البحرينية فحققت تراجعا بضغط من قطاع البنوك التجارية، حيث تراجعت بنسبة 0.07% لتقفل عند مستوى 1316.88 نقطة. فيما تراجعت السوق العمانية وسط ضغط من قطاعي الصناعة والمال إلى مستوى 5087.47 نقطة بخسائر نسبتها 0.24%. وأخيرا ارتفع مؤشر السوق الأردنية بشكل هامشي بنسبة 0.02% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2121.35 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

سوق دبي تواصل تراجعها

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3494.63 نقطة بخسائر بلغت بواقع 4.73 نقطة أو ما نسبته 0.14%، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 180.1 مليون سهم بقيمة 273.8 مليون درهم نفذت من خلال 2718 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.44% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.22% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.42% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.46%.

وسجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.53% وصولا إلى سعر 0.315 دولار تلاه سهم بنك المشرق بنسبة 9.93% وصولا إلى سعر 76.95 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم دي إكس بي انترتينمنتس أعلى نسبة تراجع بواقع 1.56% وصولا إلى سعر 0.694 درهم تلاه سهم اكتتاب بنسبة 0.97% وصولا إلى سعر 0.410 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42.6 مليون سهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بواقع 41.7 مليون سهم. واحتل سهم دي إكس بي انترتينمنتس المركز الأول بقيم التداولات بواقع 58.8 مليون درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 18.1 مليون درهم.





ارتفاع السوق السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7338.04 نقطة رابحا بواقع 37.67 نقطة أو ما نسبته 0.52%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 166.7 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال. وارتفعت أسعار أسهم 107 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 70 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع النقل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.01% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.97%، في المقابل سجل قطاع المرافق العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 0.33% تلاه قطاع تأمين بنسبة 0.09%.

وسجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.61% وصولا إلى سعر 10.64 ريال تلاه سهم بترورابغ بنسبة 4.83% وصولا إلى سعر 19.52 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اسمنت المدينة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.56% وصولا إلى سعر 11.40 ريال تلاه سهم المتقدمة بنسبة 2.05% وصولا إلى سعر 43.40 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 64.5 مليون سهم بقيمة 659.4 مليون ريال. واحتل سهم الانماء المركز الثاني بحجم بواقع 15 مليون سهم واحتل سابك المركز الثاني بقيمة التداولات بواقع 391.1 مليون ريال.





أرباح في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية بشكل جيد في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط ارتفاع في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 35.4 نقطة أو ما نسبته 0.54% ليقفل عند مستوى 6560.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 91.8 مليون سهم بقيمة 9.2 مليون دينار نفذت من خلال 3504 صفقات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بواقع 12.9 نقطة تلاه قطاع صناعية بواقع 12.6 نقطة، في المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بواقع 17.6 نقطة تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 1.1 نقطة.

وسجل سعر سهم أموال نسبة ارتفاع بواقع 19.95% وصولا إلى سعر 45.7 فلس تلاه سهم ك تلفزيوني بنسبة 19.79% وصولا إلى سعر 23 فلس، في المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 6.54% وصولا إلى سعر 70 فلسا تلاه سهم مواشي بنسبة 6.2% وصولا إلى سعر 227 فلسا. واحتل سهم مينا المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.6 مليون سهم تلاه سهم الاثمار بواقع 10.2 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 903 آلاف دينار تلاه سهم بيتك بواقع 816.9 ألف دينار.





قطاع البنوك يقود السوق البحرينية للتراجع

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاع البنوك التجارية، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1316.88 نقطة خاسرا بواقع 0.93 نقطة أو ما نسبته 0.07%، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 392.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.01 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

تراجع سعر سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 3.03% وصولا إلى سعر 0.160 دولار. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 382.2 ألف سهم.





تراجع السوق العمانية بضغط من قطاعي الصناعة والمال

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5087.47 نقطة خاسرا بواقع 12.06 نقطة أو ما نسبته 0.24%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون ريال نفذت من خلال 682 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع الخدمات بنسبة 0.04%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.43% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.36%.

وسجل سعر سيمبكورب صلالة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.35% وصولا إلى سعر 0.240 ريال تلاه سهم بين العز الاسلامي بنسبة 1.52% إلى سعر 0.067 ريال، في المقابل سجل سعر سهم السوادي للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.74% وصولا إلى سعر 0.142 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 2.63% وصولا إلى سعر 0.074 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل أريدو المركز الأول بقيم التداولات بواقع 407.6 ألف ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 339.4 ألف سهم.





ارتفاع هامشي في السوق الأردنية

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.02% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2121.35 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 4 ملايين دينار نفذت من خلال 2128 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر القطاع المالي، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.07% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.