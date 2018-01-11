"غرفة الشارقة" شريك استراتيجي للمعرض التجاري والثقافي الهندي

الشارقة 24:

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن دخولها كشريك استراتيجي للمعرض التجاري والثقافي الهندي "تعال إلى كيرلا" الذي سيقام خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمه "جريدة مادهيام الخليج" أول صحيفة هندية دولية.

ويهدف المعرض التجاري والثقافي إلى توثيق الروابط التاريخية والعلاقات الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند عامة وإمارة الشارقة وولاية كيرلا الهندية خاصة.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة لوفد من الصحيفة الهندية برئاسة حمزة عباس الرئيس التنفيذي للصحيفة بمقر الغرفة، حيث تم التعرف على طبيعة المعرض الذي سيحتضنه مركز إكسبو الشارقة والهدف من اقامته في تقوية وتعزيز اطر العلاقات بين البلدين باعتباره منصة للتعريف بالجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولما للمعرض من دور في فتح آفاق للتعاون الاقتصادي بين الفعاليات من الشارقة وكيرلا.

وأعرب سعادة عبد الله العويس عن ترحيب الغرفة بدعم ومساندة هذه الفعالية الاقتصادية والثقافية الهندية التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كشريك استراتيجي لفعالياته التي تمتد لمدة ثلاثة أيام ويحتضنه مركز إكسبو الشارقة بعنوان "تعال إلى كيرلا".