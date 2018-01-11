المؤشر نيكي يتراجع تحت وطأة الين القوي

الشارقة 24 - رويترز:

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، الخميس، متأثرة بتراجعات في قطاعي السيارات والمكونات الإلكترونية بفعل الين القوي الذي نال من شهية المستثمرين.

وتهاوت الأسهم المرتبطة بعملة بتكوين بعد أن قال وزير العدل الكوري الجنوبي إن الحكومة تعكف على مشروع قانون لحظر تداول العملات المشفرة.

وفقد المؤشر نيكي القياسي 0.3 % مسجلاً 23710.43 نقطة.

ونزل سهم تويوتا موتور 1% وهوندا موتور 1.9 %.

وارتفع الين هذا الأسبوع بعد أن قلص بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء مشترياته من سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل.

وفي أوائل اليوم عانى الدولار من أكبر تراجع له في يوم واحد في نحو ثمانية أشهر مقابل الين إثر تقرير بأن الصين مستعدة لإبطاء مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية أو وقفها، لكنه قلص خسائره لاحقاً مع قول الهيئة المنظمة لسوق الصرف الأجنبي بالصين إن التقرير ربما استند إلى معلومات خاطئة وقد يكون "زائفاً".