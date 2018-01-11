عقود خام برنت تغازل الـ 70 دولاراً للبرميل

الشارقة 24 – رويترز:

صعدت أسعار الخام الأميركي الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2014 بدعم من استمرار تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وقوة الطلب.

وتعزز قوة الأسواق العالمية عموماً، بما في ذلك أسواق الأسهم، الاستثمار في العقود الآجلة للنفط.

وأنهت عقود خام القياس غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 61 سنتاً، أو ما يعادل 0.97 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 63.57 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من ديسمبر 2014.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتاً، أو 0.55 بالمئة، لتغلق عند 69.20 دولار للبرميل بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة 69.37 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015.