بورصة وول ستريت تهبط بفعل مخاوف بشأن الصين

الشارقة 24 – رويترز:

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت منخفضة الأربعاء بعد جلسة تداول متقلبة مع قلق المستثمرين من أن الصين قد تبطىء مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية وأن الرئيس دونالد ترامب سينهي اتفاقية تجارية مهمة للولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضاً 16.67 نقطة، أو ما يعادل 0.07 بالمئة، إلى 25369.13 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 3.06 نقطة، أو 0.11 بالمئة لينهي الجلسة عند 2748.23 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 10.01 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 7153.57 نقطة.