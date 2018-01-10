38 % نمو عدد الزوار الروس لدول التعاون بحلول 2020

الشارقة 24:





يستضيف مركز دبي التجاري العالمي من 22 الى 25 أبريل المقبل فعاليات معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2018"، وسط توقعات أن يرتفع عدد السياح الروس المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 38 بالمائة بحلول العام 2020 وفقاً للبيانات الصادرة عن المعرض .

وتعتبر روسيا من أهم الدول المشاركة في معرض سوق السفر العربي على مدى السنوات الـ 25 الماضية وتضم قائمة العارضين الروس حكومة مدينة موسكو والاتحاد الوطني للسياحة ومدينة سان بطرسبرج.. وقد ارتفع عدد الزوار الروس للمعرض بنسبة 17 بالمائة على أساس سنوي بين عامي 2016 و2017.

وبهذا السياق ذكر سيمون بريس مدير أول معرض سوق سفر العربي أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أهم الوجهات المفضلة لدى السياح الروس.. لافتاً إلى العديد من التغيرات على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب بعض التقلبات في الأوضاع الاقتصادية وأسواق الطاقة.. متوقعاً حضور المزيد من الزوار الروس لهذه المنطقة خلال السنوات القادمة.