الأخضر يلون شاشات 4 بورصات في المنطقة الأربعاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في تداولات جلسة يوم الأربعاء، باستثناء سوق دبي وسوق عمان، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.12% بضغط قاده قطاع النقل ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3499.36 نقطة، وفي المقابل ارتفعت سوق السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7300.37 نقطة بأرباح نسبتها 0.13%.

وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.10% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6525.23 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات، أما السوق البحرينية فحققت أرباحاً بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، حيث ارتفعت بنسبة 0.20% لتقفل عند مستوى 1317.81 نقطة، فيما تراجعت السوق العمانية وسط ضغط من قطاعي الصناعة والمال إلى مستوى 5099.53 نقطة بخسائر نسبتها 0.13%، وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بشكل هامشي بنسبة 0.01% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2121.02 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

السوق الإقفال التغير دبي 3499.36 %0.12 سالب السعودية 7300.37 %0.13 الكويت 6525.23 %0.10 البحرين 1317.81 %0.20 عٌمان 5099.53 %0.13سالب الأردن 2121.02 %0.01

تراجع طفيف في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الأربعاء، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3499.36 نقطة بخسائر بلغت بواقع 4.08 نقطة أو ما نسبته 0.12%، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 430 مليون سهم بقيمة 503.8 مليون درهم نفذت من خلال 4865 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.31% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.76% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.83% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.61%.

وسجل سعر سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 1.50 درهم تلاه سهم ديبا بنسبة 5.56% وصولاً إلى سعر 0.285 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم الصفوة مباشر للخدمات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.810 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.59% وصولاً إلى سعر 1.13 درهم، واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 98.1 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 59.5 مليون سهم، واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 175 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 54.7 مليون درهم.

ارتفاع السوق السعودية بدعم ترأسه قطاع الطاقة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7300.37 نقطة رابحاً بواقع 4.91 نقطة أو ما نسبته 0.13%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 158.7 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 87 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 86 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.54% تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، في المقابل سجل قطاع التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.00% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.86%.

وسجل سعر سهم بترورابغ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55% وصولاً إلى سعر 18.64 ريال تلاه سهم عذيب للاتصالات بنسبة 3.91% وصولاً إلى سعر 6.91 ريال، في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.67% وصولاً إلى سعر 9.97 ريال تلاه سهم أسمنت الشمالية بنسبة 3.16% وصولاً إلى سعر 10.12 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 63.5 مليون سهم بقيمة 638.8 مليون ريال، واحتل سهم الإنماء المركز الثاني بحجم بواقع 16.2 مليون سهم واحتل سابك المركز الثاني بقيمة التداولات بواقع 408 ملايين ريال.

محطة خضراء في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.24 نقطة أو ما نسبته 0.10% ليقفل عند مستوى 6525.23 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 104.7 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار نفذت من خلال 3649 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بواقع 18.6 نقطة تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 12.4 نقطة، في المقابل تراجع قطاع تأمين بواقع 29.4 نقطة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بواقع 7.3 نقطة.

وسجل سعر سهم أموال نسبة ارتفاع بواقع 17.59% وصولاً إلى سعر 38.1 فلس تلاه سهم مراكز بنسبة 8.25% وصولاً إلى سعر 31.5 فلس، في المقابل سجل سعر سهم وثائق أعلى نسبة تراجع بواقع 17% وصولاً إلى سعر 41.5 فلس تلاه سهم عربي قابضة بنسبة 14.62% وصولاً إلى سعر 68.3 فلس، واحتل سهم الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.8 مليون سهم تلاه سهم أجوان بواقع 11.3 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم الأثمار بواقع 1.2 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتفع بدعم من البنوك والخدمات

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأربعاء بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1317.81 نقطة رابحاً بواقع 2.65 نقطة أو ما نسبته 0.20%، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.8 مليون سهم بقيمة 778 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 18.43 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.26 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 4.43 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الأثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.45% وصولاً إلى سعر 0.165 دولار تلاه سهم بي إم إم إي بنسبة 4.35% وصولاً إلى سعر 0.720 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة جي أف أتش المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.38% وصولاً إلى سعر 0.410 دولار تلاه سهم عقارات السيف بنسبة 1.89% وصولاً إلى سعر 0.208 دينار.

قطاع الخدمات يحد من تراجع السوق العُمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات الأربعاء، وسط تباين في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5099.53 نقطة خاسراً بواقع 6.74 نقطة أو ما نسبته 0.13%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال نفذت من خلال 620 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 8 شركات واستقرار لأسعار أسهم 24 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع الخدمات بنسبة 0.19%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.11% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03%.

وسجل سعر السوادي للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.82% وصولاً إلى سعر 0.146 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بنسبة 1.96% إلى سعر 0.156 ريال، في المقابل سجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.91% وصولاً إلى سعر 0.308 ريال تلاه سهم تأجير للتمويل بنسبة 1.59% وصولاً إلى سعر 0.124 ريال.

واحتل سهم الشرقية للاستثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم تلاه سهم مدينة مسقط للتحلية بواقع 1.4 مليون سهم، واحتل الشرقية للاستثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 250.1 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 242.8 ألف سهم.

ارتفاع هامشي في السوق الأردنية بدعم من القطاع المالي

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة الأربعاء، بنسبة 0.01% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2121.02 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 3.3 مليون دينار نفذت من خلال 1956 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.08%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.23% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.

وسجل سعر سهم الأردن الدولية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.00% وصولاً إلى سعر 0.53 دينار تلاه سهم المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 5.26% وصولاً إلى سعر 1.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم العربية الدولية للفنادق بنسبة 5.08% وصولاً إلى سعر 1.12 دينار.