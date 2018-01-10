اختتام فعاليات ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018

الشارقة 24 – وام:

اختتمت يوم الأربعاء، فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018 الذي عقد في فندق سانت ريجيس السعديات، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وفي تقرير التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي الذي قدمت نتائجه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال جلسات الدورة الخامسة من الملتقى توقعت الدائرة أن يبلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال الفترة من 2018–2021 حوالي 3.0% فيما يصل معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي النفطي 1.6% ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2 %.

واستعرضت الدائرة في تقريرها أهم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة والتي من أبرزها عجز التجارة عن مواكبة النمو في الناتج المحلي وتباطؤ الإنتاجية وتقلبات وعدم استقرار كبرى اقتصادات دول العالم.

وكان سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي قد افتتح جلسات الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية بكلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للحضور والمشاركين في الملتقى الذين أسهموا في إنجاح فعالياته عبر المناقشات والجلسات حول العديد من القضايا ذات الصلة بتحقيق الأهداف التنموية لدولة الإمارات.