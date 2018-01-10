أحمد بن سعيد يشهد افتتاح مركز عمليات "ريتشمونت" في "دافزا "

الشارقة 24 – وام:





حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، افتتاح مركز عمليات "ريتشمونت" مجموعة السلع الفاخرة السويسرية، والذي يكتسب أهمية استراتيجية كونه الأحدث والأكثر تطوراً في المنطقة الحرة.

حضر حفل الافتتاح كل من سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام "دافزا"، وسعادة مايا جوهري تيسافي سفيرة سويسرا لدى الدولة، والدكتور كريستوف أف. توميت مدير العمليات في مجموعة "ريتشمونت دبي"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من "دافزا" و"ريتشمونت".

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: "نرحب بتوجه ريتشمونت نحو تعزيز نموها وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية محلياً وإقليمياً، انطلاقاً من دبي ما يؤكد جاذبية الإمارة المميزة باعتبارها موطناً لأكبر العلامات التجارية الفاخرة في العالم".