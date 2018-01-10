"اقتصادية الشارقة" تصدر مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة

الشارقة 24:

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة من عام 2010 إلى 2016 حيث يتميز هذا الإصدار والذي يعتبر الأول من نوعه، بجمع المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأعوام الخمسة معاً ليتيح للمهتمين من مستثمرين ورواد أعمال ومتخصصين معرفة مجريات اقتصاد الإمارة.

وأصدرت الدائرة المؤشرات، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والواسع، ودعم الرؤية الفريدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في خلق بيئة تنموية تتيح بناء جيل يستلهم روح التميز من قيادة حكيمة تسترشد بمكتسبات الماضي وطموحات المستقبل، حيث حرصت الدائرة من خلال الإصدار على تقديم تفصيل عن حركة النمو السكاني والجانب الاجتماعي مع نمو القطاعات الاقتصادية لتبين لمتخذي القرار المسارات التي تأخذها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية معاً، كما قامت الدراسة بربط 4 مؤشرات رئيسية هي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مع مؤشرات حركة الرخص و مؤشرات الحسابات القومية ثم مؤشرات الاستثمار في رأس المال الثابت وتعويضات المشتغلين في الإمارة.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن إمارة الشارقة قد حققت أهداف الألفية قبل موعدها وأنها قد تجاوزت عدداً من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة من خلال تبنيها نموذج اقتصادي تنموي فريد يعتمد على رؤية وتوجهات إمارة الشارقة ظهرت نتائجها في زيادة الطلب على بيئة الأعمال في الإمارة.

وأضاف بأن مؤشرات جودة الحياة في الإمارة والتوجهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لإجراءات العمل، ودعم فرص التحسين المستمر ببيئة الأعمال بالإمارة هي إحدى المحفزات الرئيسية لتطوير العمل الاقتصادي وزيادة أعداد الرخص ورفع معدلات الاستثمار ونمو الناتج المحلي للإمارة في الفترة الأخيرة.

متوسط نمو 4.4% في إجمالي رخص الأعمال خلال الأعوام 2010-2016

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على تعزيز تنافسية الإمارة وذلك من خلال جذب الاستثمارات الجديدة في كافة المجالات، وذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل وبدء ممارسة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، والذي أدى إلى ارتفاع إجمالي رخص الأعمال من 52975 رخصة في العام 2010 وتدرج في الارتفاع إلى أن وصل 61930 رخصة في العام 2013، ووصل أقصى ارتفاع له 71660 رخصة في العام 2016 بمتوسط نمو 4.4% خلال الخمسة الأعوام.

نمو متزايد للناتج المحلي الإجمالي في إمارة الشارقة

وتشير الإحصائيات إلى انتعاش اقتصادي خلال الفترة من العام 2010 إلى 2016 حيث كان هناك نمو تدريجي من 64813 مليون درهم في العام 2010 إلى 69731 مليون درهم في العام 2011 وواصل نموه خلال الأعوام 2012-2014 حتى بلغ أقصى ارتفاع له 88521 مليون درهم في العام 2016 بمتوسط نمو قدره 5% خلال الفترة.

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أكثر القطاعات نمواً داخل الناتج المحلي الإجمالي

وأظهر الإصدار أن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين سجلت أكثر القطاعات نمواً داخل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرها 35.9% يليها قطاع التعليم بنسبة 10.6% ثم قطاع الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 10.0%، وقطاع أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنسبة 8.3% خلال الأعوام 2010-2016.