السعودية تزيد فرص تمكين المستثمر الأجنبي للدخول إلى سوقها المالي

الشارقة 24 – وام:

أكدت هيئة السوق المالية السعودية، أنها ستخفف المتطلبات من مؤسسات الاستثمار الأجنبية في سوق الأسهم المحلية اعتباراً من 23 يناير الجاري.

وأصدرت الهيئة اليوم الثلاثاء، القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل QFI في المملكة، التي من شأنها أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب المؤهلين والمؤسسات المالية التابعة لهم ومديري المحافظ الأجانب وصناديقهم الاستثمارية التي يديرونها كما ستوسع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين للبرنامج.

وتتضمن التغييرات الرئيسية في القواعد الحالية، تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتوسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، والسماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.

وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن هذه التحسينات تهدف إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب وجعلها جزءاً من إجراءات فتح الحسابات عوضاً عن آلية التسجيل، وستؤدي هذه التغييرات إلى توسيع نطاق دخول المزيد من المؤسسات المالية من حول العالم كما ستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب.