الأخضر يلون شاشات بورصتي دبي والكويت الثلاثاء

الشارقة 24:



تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء، حيث سجلت سوق دبي أرباحاً جيدة بنسبة 0.38% بدعم من قاده قطاع النقل ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3503.44 نقطة، وفي المقابل تراجعت سوق السعودية بضغط من غالبية قطاعاتها لمستوى 7290.96 نقطة بخسائر نسبتها 0.26%، فيما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.32% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6518.99 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.



أما السوق البحرينية فحققت خسائر بضغط من قطاع البنوك التجارية، حيث تراجعت بنسبة 0.40% لتقفل عند مستوى 1315.17 نقطة، كما تراجعت السوق العمانية وسط ضغط من القطاع المالي إلى مستوى 5106.28 نقطة بخسائر نسبتها 0.03%، وأخيراً استقر مؤشر السوق الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.80 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.



السوق الإقفال التغير دبي 3503.44 0.38 % السعودية 7290.96 0.26 % سالب الكويت 6518.99 0.32 % البحرين 1315.17 % 0.40سالب عٌمان 5106.28 % 0.03سالب الأردن 2120.80 0.00%

محطة خضراء لسوق دبي وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام



ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الثلاثاء، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3503.44 نقطة بأرباح بلغت بواقع 13.28 نقطة أو ما نسبته 0.38%، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 417 مليون سهم بقيمة 275.1 مليون درهم نفذت من خلال 4034 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 12 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.59% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.02% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.46% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.



وسجل سعر سهم العربية للطيران أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.20% وصولاً إلى سعر 1.29 درهم تلاه سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 2.57% وصولاً إلى سعر 0.877 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة تراجع بواقع 12.62% وصولاً إلى سعر 0.270 درهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بنسبة 3.49% وصولاً إلى سعر 2.21 درهم، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 52.7 مليون سهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 42.9 مليون سهم، واحتل سهم دي إكس بي إنترتينمنتس المركز الأول بقيم التداولات بواقع 38.6 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 33.7 مليون درهم.



السوق السعودية تواصل تراجعها بضغط من غالبية قطاعاتها



تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بضغط من غالبية قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7290.96 نقطة خاسراً بواقع 19.30 نقطة أو ما نسبته 0.26%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 167.9 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 108 شركات واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات.



وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.74% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، في المقابل سجل قطاع المرافق العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.19% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%.



وسجل سعر سهم إكسا التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.64% وصولاً إلى سعر 22.14 ريال تلاه سهم بترورابغ بنسبة 3.94% وصولاً إلى سعر 17.68 ريال، في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة تراجع بواقع 4.26% وصولاً إلى سعر 10.34 ريال تلاه سهم الأهلي ريت1 بنسبة 3.66% وصولاً إلى سعر 9.74 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 72.3 مليون سهم بقيمة 740.1 مليون ريال، واحتل سهم الإنماء المركز الثاني بحجم بواقع 16.1 مليون سهم واحتل سابك المركز الثاني بقيمة التداولات بواقع 391.9 مليون ريال.



السوق الكويتية ترتد صاعدة بدعم ترأسه قطاع التأمين



ارتفعت السوق الكويتية بشكل جيد في تعاملات جلسة الثلاثاء، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 20.5 نقطة أو ما نسبته 0.32% ليقفل عند مستوى 6518.99 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 86.8 مليون سهم بقيمة 11.9 مليون دينار نفذت من خلال 3348 صفقة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بواقع 22.4 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 9.7 نقطة، في المقابل تراجع قطاع السوق الموازي بواقع 15.3 نقطة تلاه قطاع سلع استهلاكية بواقع 3.1 نقطة.



وسجل سعر سهم مشاعر نسبة ارتفاع بواقع 16.67% وصولاً إلى سعر 70 فلساً تلاه سهم خليج ت بنسبة 10.92% وصولاً إلى سعر 640 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 19.2 فلس، تلاه سهم أسمنت أبيض بنسبة 14.98% وصولاً إلى سعر 72.1 فلس، واحتل سهم مينا المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.8 مليون سهم تلاه سهم المستثمرون بواقع 7.7 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 1.2 مليون دينار.



خسائر في السوق البحرينية بعد أداء سلبي لقطاع البنوك التجارية



تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الثلاثاء، بضغط من قطاع البنوك التجارية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1315.17 نقطة رابحاً بواقع 5.23 نقطة أو ما نسبته 0.40%، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 1 مليون دينار.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 22.52 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.



وارتفع سعر سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 3.33% وصولاً إلى سعر 0.155 دولار، في المقابل سجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة تراجع بواقع 1.45% وصولاً إلى سعر 0.680 دولار تلاه سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 5.33% وصولاً إلى سعر 0.142 دينار.



تراجع طفيف في السوق العمانية بضغط من القطاع المالي



تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط تباين في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5106.28 نقطة رابحاً بواقع 1.69 نقطة أو ما نسبته 0.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.3 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال نفذت من خلال 632 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 23 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.18%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.17% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03%.



وسجل سعر صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.00% وصولاً إلى سعر 0.026 ريال تلاه سهم ريسوت للأسمنت بنسبة 2.56% إلى سعر 0.800 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.50% وصولاً إلى سعر 0.078 ريال تلاه سهم بنك أتش أس بي سي عمان بنسبة 2.34% وصولاً إلى سعر 0.125 ريال، واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.6 مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 1.6 مليون سهم، واحتل الأنوار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 405.8 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 187.4 ألف سهم.



استقرار مؤشر السوق الأردنية العام وسط تباين في أداء القطاعات



استقر مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2120.8 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم بقيمة 6.5 مليون دينار نفذت من خلال 2167 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.33%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.56% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.54%.



وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم العربية للصناعات الكهربائية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.42 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأبان الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.81% وصولاً إلى سعر 2.77 دينار تلاه سهم التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.80% وصولاً إلى سعر 0.99 دينار.