الذهب يواصل التراجع مع مؤشرات تعافي الدولار

الشارقة 24 – رويترز:

هبط الذهب الإثنين مواصلاً التراجع من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مع تعافي الدولار مقابل اليورو ورهان المتعاملين على المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية بعد بيانات الوظائف التي صدرت الجمعة.

وساعد الدولار، الذي يظل ضعيفاً بعد أن سجل أكبر هبوط سنوي منذ 2003، في صعود الأصول المقومة بالعملة حيث سجل الذهب الأسبوع الماضي مكاسب لأربعة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ أبريل.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1318.84 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر التعاملات في السوق الأميركي، بينما تراجعت العقود للذهب تسليم فبراير 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1320.40 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل اليورو الإثنين، وبعد بيانات متباينة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة الجمعة، واصل المتعاملون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة القصيرة الأجل الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في 2018.