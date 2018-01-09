الاحتياطيات الأجنبية لدى نيجيريا تكسر حاجز الـ 40 مليار دولار

الشارقة 24 – رويترز:

قال البنك المركزي في نيجيريا الإثنين إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بلغت 40.4 مليار دولار في الخامس من يناير بزيادة قدرها مليار دولار تقريباً عن مستواها قبل شهر.

وأضاف البنك أن الزيادة تعكس "استراتيجيته لإدارة فعالة للطلب على النقد الأجنبي من مختلف قطاعات الاقتصاد"، مؤكداً قيوداً على حصول المستوردين لسلع معينة على العملات الأجنبية، وقال البنك المركزي في بيان إن سياساته "كفلت انخفاض فواتير الاستيراد لنيجيريا من أكثر من 5 مليارات دولار شهرياً في 2015 إلى حوالي 1.5 مليار دولار في 2017".