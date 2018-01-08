الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:



تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة يوم الإثنين، حيث سجلت سوق دبي أرباحاً جيدة بنسبة 0.55% بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3490.16 نقطة.



وفي المقابل تراجعت سوق السعودية بضغط من غالبية قطاعاتها لمستوى 7310.26 نقطة بخسائر نسبتها 0.10%. كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.10% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6498.49 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.



أما السوق البحرينية فحققت أرباحاً بدعم من قطاعي البنوك التجارية والصناعة، حيث ارتفعت بنسبة 0.12% لتقفل عند مستوى 1320.40 نقطة.



فيما تراجعت السوق العمانية وسط ضغط من قطاعي الصناعة والمال إلى مستوى 5107.97 نقطة بخسائر نسبتها 0.22%.



وأخيراً استقر مؤشر السوق الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.74 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.







السوق الإقفال التغير دبي 3490.16 0.55 % السعودية 7310.26 0.10 % سالب الكويت 6498.49 0.10 % سالب البحرين 1320.40 % 0.12 عٌمان 5107.97 % 0.22سالب الأردن 2120.74 0.00%

ارتفاع مؤشرات سوق دبي بعد أداء جيد للقطاعات

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الإثنين وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3490.16 نقطة بأرباح بلغت بواقع 19.07 نقطة أو ما نسبته 0.55%، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 424.7 مليون سهم بقيمة 620.6 مليون درهم نفذت من خلال 5589 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.49% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.25% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.76% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.65%.



وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.96% وصولاً إلى سعر 26.48 دولار تلاه سهم ENBDREIT بنسبة 4.14% وصولاً إلى سعر 0.980 دولار، واحتل سهم وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.23% وصولاً إلى سعر 1.20 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.96% وصولاً إلى سعر 1.00 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 213.4 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 60.3 مليون سهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 90.4 مليون درهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بواقع 67.1 مليون درهم.



تراجع طفيف في السوق السعودية بضغط من غالبية قطاعاتها



تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الإثنين بضغط من غالبية قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7310.26 نقطة خاسرا بواقع 7.39 نقطة أو ما نسبته 0.10%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 156.8 مليون سهم بقيمة 3 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة مقابل تراجع لأسعار اسههم 114 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة السلع الكمالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.27% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.95%، في المقابل سجل قطاع الصناديق العقارية المتداولة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.23% تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.07%.



وسجل سعر سهم اكسا التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.08% وصولاً إلى سعر 20.40 ريال تلاه سهم اكسترا بنسبة 2.71% وصولاً إلى سعر 49.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الإعادة السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.38% وصولاً إلى سعر 8.58 ريال تلاه سهم عذيب للاتصالات بنسبة 3.02% وصولاً إلى سعر 6.75 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 51.7 مليون سهم بقيمة 565.2 مليون ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الثاني بحجم بواقع 19.9 مليون سهم واحتل سابك المركز الثاني بقيمة التداولات بواقع 469.2 مليون ريال.



تراجع السوق الكويتية بضغط ترأسه قطاع تأمين



تراجعت السوق الكويتية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم الإثنين، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 6.48 نقطة أو ما نسبته 0.1% ليقفل عند مستوى 6498.49 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 107.8 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون دينار نفذت من خلال 3670 صفقة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بواقع 13.5 نقطة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بواقع 11.4 نقطة، في المقابل تراجع قطاع تأمين بواقع 52 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 5.7 نقطة.



وسجل سعر سهم أسمنت أبيض نسبة ارتفاع بواقع 17.78% وصولاً إلى سعر 84.8 فلس تلاه سهم ك تلفزيوني بنسبة 11.11% وصولاً إلى سعر 24 فلس، في المقابل سجل سعر سهم خليج ت أعلى نسبة تراجع بواقع 19.75% وصولاً إلى سعر 46 فلس تلاه سهم صلبوخ بنسبة 6.78% وصولاً إلى سعر 55 فلس. واحتل سهم أجوان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.5 مليون سهم تلاه سهم الامتياز بواقع 16.2 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.7 مليون دينار تلاه سهم الامتياز بواقع 2.6 مليون دينار.



السوق البحرينية تواصل أرباحها بدعم من قطاعي البنوك والصناعة



ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الإثنين دعم من قطاعي البنوك والصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1318.76 نقطة رابحا بواقع 1.64 نقطة أو ما نسبته 0.12%، وارتفعت احجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.61 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 5.71 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.



وسجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.47% وصولاً إلى سعر 0.690 دولار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.82% وصولاً إلى سعر 0.615 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51% وصولاً إلى سعر 0.275 دولار تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بنسبة 3.23% وصولاً إلى سعر 0.150 دولار.



خسائر في السوق العمانية بضغط من قطاعي الصناعة والمال



تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الإثنين وسط تباين في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5107.97 نقطة رابحا بواقع 11.21 نقطة أو ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 714.1 ألف ريال نفذت من خلال 586 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.16%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.59% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.33%.



وسجل سعر الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.07% وصولاً إلى سعر 0.296 ريال تلاه سهم السوادي للطاقة بنسبة 1.43% إلى سعر 0.142 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 5.45% وصولاً إلى سعر 0.104 ريال تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 3.33% وصولاً إلى سعر 0.058 ريال. واحتل سهم الأنوار لبلاط السيراميك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 500.4 ألف سهم. واحتل الأنوار لبلاط السيراميك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 138 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 87.5 ألف سهم.



استقرار مؤشر السوق الأردنية العام وسط تباين في أداء القطاعات



استقر مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الإثنين وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2120.74 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون دينار نفذت من خلال 1721 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 28 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.12%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.57% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.03%.



وسجل سعر سهم البلاد للخدمات الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.17% وصولاً إلى سعر 0.86 دينار تلاه سهم القصور للمشاريع العقارية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.63 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم حدائق بابل المعلقة للاستثمارات بنسبة 4.87% وصولاً إلى سعر 1.17 دينار.