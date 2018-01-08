"غرفة الشارقة" تبحث تطوير القطاعات الاقتصادية واحتياجاتها

الشارقة 24:



بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع رؤساء عدد من مجموعات عمل القطاع الخاص العاملة تحت مظلتها، واقع القطاعات الاقتصادية التي يمثلونها على مستوى الإمارة، ومقترحات تطويرها واحتياجاتها وأوجه الدعم المطلوبة للتعامل مع أية تحديات تواجهها الشركات في مختلف القطاعات.



وعقد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سلسلة لقاءات منفصلة في مقر الغرفة، مؤخراً، مع كل من لالو سامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة، وإقبال عثمان رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية، وسعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل العقارات، وناصر ناصف رئيس مجموعة عمل الفنادق، في إطار حرص الغرفة على التواصل المباشر مع ممثلي مختلف قطاعات العمل الخاصة.



وأكد سعادة عبد الله العويس التزام الغرفة في رعاية مصالح قطاعات الأعمال الخاصة بهدف تطوير أنشطتها وحفظ مكتسبات أعضائها وضمان التمثيل الوافي لأكبر شريحة من المنتمين لهذه القطاعات، مشيراً إلى أن تأسيس مجموعات العمل جاء تأكيداً على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وترسيخاً لمبدأ التشاور الذي يخدم في نهاية المطاف مجتمع الأعمال المحلي والوطني.



وشدد العويس على أهمية دور مجموعات العمل في تقديم المشورة والآراء وطرح المبادرات الفعالة والمشاركة في تنظيم الفعاليات والبرامج التطويرية التي تسهم في نمو القطاع الاقتصادي واستثماراته، منوهاً بما حققته العديد من مجموعات العمل خلال المرحلة الماضية على مستوى خدمة القطاع الخاص في الشارقة والخطط التنموية للإمارة والدولة.



قطاع الصناعة



اجتمع سعادة رئيس الغرفة مع لالو سامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة، مشيداً بالجهود التي بذلها سامويل خلال توليه مهام رئاسة اللجنة منذ عام 2014، ومشاركته الفعالة في تطوير قطاع الصناعة في إمارة الشارقة، مؤكداً حرص الغرفة على دعم القطاع الصناعي والمستثمرين.



وتقرر إعادة تشكيل اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة مع الاحتفاظ برئاسة لالو سامويل للجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة بالغرفة، وإدراج صناعة العطور والمكيفات والحديد والصلب والصناعات الكيميائية ضمن عضوية اللجنة، بالإضافة إلى وضع جميع مقترحات اللجنة الخاصة بتطوير وتسويق قطاع الصناعة ضمن أجندة الاجتماع الأول للجنة التمثيلية بعد تشكيلها في يناير الجاري.



المواد الغذائية



وأكد رئيس الغرفة خلال الاجتماع مع إقبال عثمان رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية، على أهمية مواصلة الارتقاء بهذا القطاع وتعزيز الجهود المبذولة لتجاوز أية تحديات تواجهها شركات تجارة وصناعة المواد الغذائية.



وأوصى الاجتماع بضم أعضاء من الدوائر المحلية للجنة مجموعة عمل تجارة وصناعة المواد الغذائية وفي مقدمتها بلدية الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.



وتقرر إعادة تشكيل اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل تجارة وصناعة المواد الغذائية برئاسة إقبال عثمان، وإدراج كافة أنشطة القطاع ضمن اختصاصاتها، إلى جانب وضع جميع مقترحات المجموعة الخاصة بتطوير القطاع ضمن أجندة الاجتماع الأول للجنة التمثيلية بعد تشكيلها المقترح عقده في يناير، ومن بينها تركيز جهود التسويق للقطاع خلال الفترة المقبلة على الدول الإفريقية واختيار عدد من رجال الأعمال الفاعلين وإدراجهم ضمن الوفود الرسمية لجذب الاستثمارات المتبادلة في هذا المجال.



العقارات



والتقى سعادة عبد الله سلطان العويس مع سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل العقارات بحضور نواف عبيد مدير شركة رؤية الإمارات لتنظيم المعارض، وأكد رئيس الغرفة على ضرورة تطوير هذا القطاع الهام وتعزيز فاعلية أعضاء اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتنسيق الجهود والعمل تحقيق خطة عمل اللجنة وأهدافها، معرباً عن شكر اللجنة وتقديرها لدائرة التسجيل العقاري لتعاونها الدائم طوال الفترة الماضية.



وتقرر إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجموعة عمل العقارات برئاسة سعيد السويدي، ومخاطبة كل من بلدية الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة للانضمام إلى عضوية اللجنة من خلال ترشيح ممثل دائم عنهم، بالإضافة إلى دعم معرض "آيكرس 2018" المقرر عقده مارس المقبل والشروع بمخاطبة الجهات المعنية للتعاون في إقامة المعرض وتطوير فعالياته.



قطاع الفنادق



واجتمع رئيس الغرفة مع ناصر ناصف رئيس مجموعة عمل الفنادق، وأعرب عن شكره لجهوده خلال فترة توليه رئاسة المجموعة، داعياً المجموعة إلى تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة للارتقاء بواقع القطاع.



وأوصى الاجتماع بإعادة تشكيل لجنة مجموعة عمل الفنادق برئاسة ناصف، واختيار أعضاء جدد من جميع فئات الفنادق، إلى جانب مخاطبة كل من بلدية الشارقة لضم عضو دائم إلى المجموعة من قسم صحة الفنادق، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة لضم عضو من قسم التسويق التابع لها للمجموعة، بالإضافة إلى أحمد الطنيجي ممثل الهيئة في اللجنة.



وحضر الاجتماعات مع اللجان من جانب الغرفة كل من أمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية، ومي التميمي تنفيذي أول قسم مجموعات العمل، وفاطمة الشحي تنفيذي مجموعات العمل.